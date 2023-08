Una mujer fue embestida por un toro durante las tradicionales fiestas patronales en España, lo que ha causado pánico entre los asistentes quienes acuden cada año a rendir homenaje a San Roque, santo de esta localidad.

De acuerdo con La Vanguardia, los hechos ocurrieron cuando tres astados que iba en manada por las calles del pueblo alcanzaron a una joven que iba sobre la avenida.

La joven, quien habría asistido a la corrida, se habría distraído por un momento mientras revisaba su teléfono móvil, cuando uno de los toros logró alcanzarla por lo que no tuvo tiempo de reaccionar a tiempo para evitar el incidente.

¡Tremendo susto! Un hombre también fue víctima de un toro en España

El alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez, dijo que "al parecer la chica iba despistada con el móvil y no le dio tiempo de reaccionar, aunque afortunadamente no le ha pasado nada. Ha sido atendida por la Cruz Roja pero no ha sido necesario el traslado en una ambulancia porque no tenía nada".

Aunque el toro consiguió embestir a la joven, levantarla a escasa altura y tirarla luego al suelo, posteriormente la ignoró y continuó el recorrido con los otros dos astados, por lo que afortunadamente el accidente se quedó en solo un susto y la joven solo sufrió heridas leves.

No obstante, este no fue el único incidente reportado ya que se produjo otro accidente en el mismo lugar cuando un hombre había sido alcanzado por otro toro. Por suerte, tampoco ha presentado herida alguna y no requirió asistencia médica.

