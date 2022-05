Tiroteo por motivo racial deja 10 muertos en NY

Nueva York.— Un joven blanco de 18 años, fuertemente armado, mató a tiros a 10 personas ayer en una tienda de Buffalo, Nueva York, en un ataque de presunta “motivación racial” que retransmitió en directo, dijeron las autoridades.

El sospechoso fue identificado como Payton Gendron, de Conklin, a 320 kilómetros al sureste de Buffalo, Nueva York, dijeron agentes a The Associated Press, que solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones.

El sospechoso fue interrogado por la noche por el FBI, dijo uno de los funcionarios. De acuerdo con las autoridades, 11 de las víctimas eran personas de raza negra y dos blancas.

El tiroteo ocurrió en un vecindario predominantemente negro a pocos kilómetros al norte del centro de Buffalo.

En una declaración escrita, el fiscal general Merrick B. Garland dijo que el Departamento de Justicia “está investigando este asunto como un crimen de odio y un acto de extremismo violento por motivos raciales”.

Estaba “muy fuertemente armado”

El comisario de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, narró que el atacante disparó primero en el estacionamiento del supermercado contra cuatro personas, tres de las cuales murieron, y luego entró al local y siguió disparando. Entre los muertos dentro de la tienda se cuenta un policía retirado que trabajaba como guardia de seguridad armado.

El guardia “enfrentó al sospechoso, hizo múltiples disparos”, pero el pistolero lo abatió a tiros, dijo Gramaglia.

El comisionado detalló que los heridos no estaban graves.

Circula manifiesto

Un funcionario declaró a The Buffalo News que el arma semiautomática que usó Gendron en el tiroteo tenía “la palabra N” escrita con pintura blanca en el cañón, y también el número 14. El funcionario dijo que “14” se refiere a una declaración que es popular entre los supremacistas blancos.

Gendron ha sido investigado por la policía antes. Las agencias federales y estatales allanaron su casa ayer por la noche.

Un manifiesto de 180 páginas lleno de odio, supuestamente escrito por Gendron, circuló en las redes sociales en las horas posteriores al tiroteo masivo. The Buffalo News no pudo verificar de inmediato su autenticidad.

John Flynn, fiscal de distrito del condado, dijo que el sospechoso sería procesado por cargos de asesinato en primer grado que lo expone a una condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Flynn dijo que el atacante utilizó un “arma de asalto”, pero no especificó de qué tipo. Preguntada por si el atacante podría enfrentarse a la pena de muerte a nivel federal, la fiscal del distrito oeste de Nueva York, Trini Ross, respondió: “Todas las opciones están sobre la mesa mientras avanzamos en la investigación”.

El supremacista fue puesto en prisión preventiva sin fianza y se programó una audiencia por delito grave para el jueves por la mañana, dijeron las autoridades.

Usó servicio de streaming

Un portavoz de Twitch confirmó a la AFP que el tirador utilizó ese servicio de streaming para transmitir el ataque.

“Hemos investigado y confirmado que menos de dos minutos después de que comenzara la violencia retiramos las imágenes transmitidas”, dijo el portavoz. “Estamos tomando todas las medidas pertinentes, incluyendo la supervisión de cualquier cuenta que retransmita este contenido”, añadió.

Byron Brown, el alcalde de Buffalo, situada junto a la frontera con Canadá, dijo que el atacante “viajó horas desde fuera de esta comunidad para perpetrar este crimen (...) Es un día de gran dolor para nuestra comunidad”.

El presidente Joe Biden fue informado del “horrible tiroteo”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “El presidente y la primera dama están rezando por los fallecidos y sus seres queridos”, añadió.

Tops Friendly Markets emitió un comunicado que decía: “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por este acto de violencia sin sentido y nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias”.

La gobernadora Kathy Hochul tuiteó que estaba “supervisando de cerca el tiroteo en una tienda de comestibles en Buffalo”, su ciudad natal. Dijo que los funcionarios estatales han ofrecido ayuda a las autoridades locales. La Oficina del Sheriff del condado de Erie declaró en las redes sociales que ordenó a todo el personal disponible que ayudara a la policía de Buffalo.

Ebrard: no hay mexicanos afectados

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, tuiteó: “Me informa nuestro cónsul en Nueva York que no hay ningún connacional entre las víctimas del tiroteo de esta mañana. Nuestras condolencias con los afectados en esta terrible tragedia que, de nuevo, pone sobre la mesa la necesidad urgente de restringir la disponibilidad de armas”.

Balean a otro hombre en Los Ángeles

También ayer, las autoridades investigaron después de que un hombre recibió un disparo afuera del Grand Central Market en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mencionó que se estableció un perímetro en el área, y los oficiales estaban trabajando para despejar el muy concurrido Grand Central Market y su área del sótano, donde la gente se escondía del tiroteo.

La policía buscaba a un sospechoso y Grand Central Market dijo: “Reforzaremos la seguridad y trabajaremos de manera proactiva con las autoridades”.