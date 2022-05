Una de las víctimas mortales del tiroteo registrado este martes en Texas era una maestra de cuarto grado en la primaria de Uvalde. Su nombre: Eva Mireles.

Según explica su tía, Lydia Martínez, Mireles trabajó para el distrito escolar de Uvalde durante 17 años, antes de que el joven agresor de 18 años matara a balazos a unas 21 personas.

Según recoge el New York Post, Lydia confirmó en Facebook que "una cosa que es segura es que mi hermosa sobrina no sobrevivió a las acciones de este cobarde".

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY

— Audrey (@audreymg0928) May 24, 2022