Tiroteo apaga arcoíris en Oslo

Oslo.— Los servicios de inteligencia noruegos se inclinan cada vez más por la hipótesis de una “acción terrorista islamista” en el tiroteo que la madrugada del sábado dejó dos muertos y 21 heridos en Oslo y obligó a cancelar una Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+.

Los tiroteos ocurrieron en y cerca del London Pub, un lugar popular de la comunidad, el club de jazz Herr Nilsen y otro establecimiento, reportó la BBC.

La Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+, que tenía que celebrarse por la tarde en Oslo, fue anulada, aunque cientos se movilizaron de todas formas. Como muestra de solidaridad, se colocaron banderas arcoíris y ramos de flores cerca del lugar del ataque, que fue acordonado, observaron periodistas de AFP.

Un desfile espontáneo reunió también a cientos de personas. Algunas gritaban “We’re here, we’re queer. We won’t disappear” (“Estamos aquí, somos gay. No vamos a desaparecer”).

Los estudiantes de sicología Alicia y Jesper bailaron con otras personas felices dentro del London Pub. Era la noche anterior al gran desfile del orgullo en la capital, las luces parpadeaban y el piso estaba lleno, reportó el medio VG. Luego escucharon un fuerte estruendo y alguien gritó que todos tenían que acostarse.

VG también habló con una mujer de 20 años que estaba en el pub. “De repente vemos que mucha gente baja las escaleras y camina hacia los baños, también hay alguien que dice: ‘Alguien nos está disparando’”.

El artista Knut Anders Sørum quería comer una hamburguesa antes de regresar a casa. Estaba parado afuera del restaurante de comida rápida entre London Pub y Per en la esquina cuando escuchó un ruido. “Vi gente que se cayó. Y un hombre que apuntó en nuestra dirección con algo parecido a un rifle automático”, declaró, según Aftenposten.

Sørum no recuerda lo que dijo o pensó. Él solo corrió. “Corrí hacia una puerta y bajé a un sótano cerca del London Pub, que conocía de antes. Fue absolutamente horrible”, dijo. En el sótano, muchas personas habían buscado refugio. Rodrigo Blum-Jansen estaba en el pub. En el interior, apenas logró tener una cerveza en la mano antes de que escuchara un fuerte ruido, reportó Aftenposten. Corrió hacia las escaleras del sótano.

Ahí estaban tratando de encontrar una salida. “Entonces pensé: ‘¿Esto es todo. No vamos a salir, y hay alguien disparando ahí arriba. Si vienen aquí, matarán a todos (...) ¿Es así como voy a morir? Estoy en el Pride para celebrar el amor con amigos y familiares, y va a terminar así’”, expuso, según el medio.

El sospechoso, detenido tras el ataque, “tiene un largo historial de violencias y amenazas”, declaró Roger Berg, el jefe de los servicios de inteligencia encargados del antiterrorismo. La policía de Oslo indicó que el presunto autor del tiroteo era un noruego de origen iraní de 42 años. Según la policía, la vida de los lesionados no corre peligro. Algunos civiles ayudaron a capturarlo y prestaron ayuda a los heridos, según la policía, que saludó una “contribución heroica”.