Centenares de tibetanos se manifestaron el sábado en París en apoyo del Dalái Lama, criticado con virulencia en las redes sociales tras la divulgación de un video que según sus defensores fue malinterpretado y explotado por "la propaganda china".

"¡Dejen de difamar a su santidad!, "Stop a la propaganda china", clamaban los participantes en el acto.

La concentración se llevó a cabo frente a la sede de France Télévisions, para denunciar "a los medios y las cadenas de televisión que no hicieron su trabajo de periodistas y reprodujeron la propaganda china", según expresó un portavoz de la comunidad tibetana.

Los participantes, entre ellos muchas familias con niños, enarbolaban banderas tibetanas y retratos del Dalái Lama, líder espiritual tibetano.

La protesta fue convocada por seis asociaciones, en respuesta a las reacciones hostiles que provocó la difusión de ese video, en el cual se ve al Dalái, de 87 años, preguntándole en inglés a un niño: "¿puedes chuparme la lengua?", antes de sacar su lengua, desatando la hilaridad de los presentes.

El vídeo se grabó el 28 de febrero, durante una audiencia del Dalái Lama en McLeod Ganj, un suburbio de Dharamsala, en el norte de India, donde el líder espiritual vive exiliado desde el fracaso del levantamiento tibetano de 1959 contra el poder comunista chino.

Integrantes de la comunidad tibetana en Francia, durante una manifestación en París en apoyo del Dalai Lama. Foto: AFP

Dalai Lama se disculpa por pedir a un niño que chupara su lengua

El líder budista se disculpó luego ante el niño y su familia y explicó en su cuenta de Twitter que "suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras".

La comunidad tibetana exiliada en Francia consideró que hubo "una interpretación errónea del video" y lamentó la circulación de "hechos descontextualizados", que "entristecieron profundamente e hirieron a la comunidad tibetana en Francia y en todo el mundo".

"Fue efectivamente una broma del Dalái Lama", dijo a la AFP Françoise Robin, profesora de la universidad francesa Inalco (Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales).

"Los tibetanos tienen una expresión: 'come mi lengua', que sale de un juego entre niños y adultos: cuando los primeros piden dinero o una golosina y los adultos ya no tienen nada para darles, les dicen: 'come mi lengua'", explicó.

"Captamos muy mal el dolor que esta manipulación causó en los tibetanos", para quienes el Dalái Lama es "su esperanza y su orgullo", añadió la académica.

