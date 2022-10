Taiwán, bajo la sombra de la amenaza China

Taipéi.- La República de China (Taiwán), de 23 millones de habitantes, ha tenido un desarrollo político y económico impulsado sobre todo por la industria tecnológica, en específico los semiconductores y un manejo innovador del sistema agrícola y sanitario, que la llevó a tener éxito para combatir la pandemia; sin embargo, pese a sus logros, China es una gran preocupación; Taiwán ha dicho que “nunca se rendirá” ante el gobierno de Xi Jinping e incluso se prepara para defenderse en caso de un eventual conflicto, porque “es su responsabilidad”. Xi ha advertido que Beijing “jamás renunciará al uso de la fuerza” si es necesario para reunificar la isla.

En una reunión con un grupo de periodistas internacionales en Taipéi a la que fue invitado EL UNIVERSAL, Joseph Wu, ministro taiwanés de Exteriores, detalló que “Taiwán está más bien abierto a discusiones, negociaciones, contactos o comunicaciones con la parte china. Pero China ha estado imponiendo condiciones a Taiwán, quieren que acepte que Taiwán es parte de ellos (…) Si los chinos quieren tener una solución pacífica, también deben reconocer que Taiwán ya es una democracia establecida”.

El viceministro del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, Chiu Chui-cheng, concordó y agregó que “los canales de comunicación entre Taiwán y China continental todavía existen. Es sólo que China continental se niega a hablar con nosotros a través de ellos porque hemos rechazado su condición previa para unificarse con la República Popular China, pero aun así Taiwán está haciendo todo lo posible para mantener el statu quo”.

Afirmó que “todo lo que hace China continental es tratar de aprovecharse de las naciones más pequeñas y débiles”.

El viceministro Chiu Chui-cheng reafirmó que “la República Popular y China y la República de China no están subordinadas entre sí”. Mencionó que “nunca sucumbimos a la presión separada e intensificada de China y Taiwán nunca se rendirá en el futuro”.

Incluso, el vicecanciller de Relaciones Exteriores de Taiwán, Alexander Tah-Ray Yui remarcó a este medio que “el régimen comunista chino, nunca ni un solo día ha gobernado a Taiwán, nunca” y aseguró que “los taiwaneses ya tenemos una identidad propia. Muchos taiwaneses hoy en día, si uno le pregunta, ¿es chino-taiwanés?, van a decir: ambos, soy de origen y rasgo y ascendencia china, pero soy taiwanés. Eso es cada día más evidente”.



El viceministro Chiu Chui-cheng indicó que con China, “esperamos poder sentarnos y hablar sobre la base de la dignidad e igualdad mutua, sin ninguna condición política previa (…) siempre que la autoridad de Beijing desee sinceramente resolver la diferencia y mejorar la relación”.

Tras la invasión rusa a Ucrania, destacó que “Taiwán también ha estado observando de cerca la asociación entre China y Rusia”.

Sobre el apoyo a Ucrania y sancionar a Rusia, el canciller taiwanés Wu detalló que eso es lo correcto y también apoyar con donaciones, pero también “queremos asegurarnos de que ninguno de los productos de Taiwán será utilizado por Rusia como parte de sus armas para atacar a los ucranianos inocentes”.

El viceministro Chiu Chui-cheng aseguró que “hay muchas preocupaciones aquí en Taiwán con respecto a cómo China continental podría tratar de intervenir nuestros sistemas a través de nuestras instituciones democráticas. Sin embargo, cuando se trata de ejecutar nuestras democracias, celebrar nuestros referéndums aquí en Taiwán, siempre nos aseguramos de que todo el proceso se cumpla con la Constitución, las leyes y los reglamentos electorales”.

El ministro de Exteriores Wu mencionó que “después de la guerra en Ucrania, la comunidad internacional, los tomadores de decisiones en Estados Unidos, el pueblo chino, el gobierno taiwanés entienden que la guerra puede no ser eso lejos y si va a haber una guerra entre Taiwán y China, todos queremos que el pueblo taiwanés pueda defenderse”.

Incluso, difundió a los periodistas internacionales que “continuamos comprando armas de los Estados Unidos para nuestra autodefensa”.

Remarcó: “Aceleramos el proceso de discusiones de seguridad entre nosotros tratando de discutir qué tipo de políticas de defensa es mejor para Taiwán”.



Janet Cheng, enfermera quien tiene un restaurante con su esposo taiwanés y vive en la isla, destacó a EL UNIVERSAL que el tema con China “puede resolverse en una vía pacífica, si otras naciones no interfieren. Sólo debe ser entre Taiwán y China”.

“China nos dificulta llegar a la comunidad internacional”

El gobierno de Taiwán también destacó la importancia de los aliados internacionales. “Esperamos poder entablar más amistades con otras democracias, pero debido a nuestro vecino, uno muy poderoso política y económicamente, se nos ha dificultado mucho llegar a la comunidad internacional en general y hacer amigos”, declaró el ministro taiwanés de Exteriores, Wu.

“Podemos tener más roles y participar más en la organización internacional para poder devolver los favores y el apoyo de la comunidad global”, remarcó el ministro Chiu Chui-cheng: “Realmente necesitamos todo el apoyo y la solidaridad que podamos”.

Destacó que “a Taiwán le gustaría ser el socio mejor y más confiable de las economías democráticas”.

“Defender Taiwán es nuestra propia responsabilidad y si no estamos dispuestos a defendernos o no estamos decididos, no tenemos derecho a pedir ningún tipo de apoyo y puedo decirles que los taiwaneses están más decididos que nunca a defenderse (…) esta es nuestra democracia, esta es nuestra gente, esta es nuestra forma de vida democrática y esta es nuestra soberanía”, remarcó el ministro taiwanés de Exteriores: “Al final creemos que la democracia va a prevalecer”.

Logros políticos y económicos

El ministro de Exteriores Joseph Wu remarcó a EL UNIVERSAL los logros de la isla y los dividió en económicos y políticos: “Taiwán fue una ciudad autoritaria. Antes de 1987 había una ley marcial y fue una gran nación autoritaria. No había libertad, derechos humanos, no podíamos elegir a nuestros funcionarios públicos en absoluto. Pero luego hubo una serie de desarrollo político y democrático.

“En 1996 pudimos elegir a nuestro presidente por primera vez democrática y popularmente (…) Taiwán ha sido reconocido internacionalmente como la primera democracia en esta parte del mundo (…) si se observan los índices que surgen de las principales organizaciones internacionales que realizan la encuesta sobre libertad y democracia Taiwán es probablemente el país más democrático de Asia Pacífico”.



Remarcó que “en términos de libertad, Taiwán es la sociedad más libre del Este de Asia y si observa la igualdad, incluida la equidad de género (…) es probablemente la más alta en esta área”.

Janet Cheng destacó que “lo mejor en Taiwán es su seguridad y la comodidad de vida”. Sobre el primer punto, ejemplificó que “puedes dejar su celular o billetera en una mesa de restaurante y no la perderás. Si pierdes algo, la persona que lo halle lo regresará a la estación de policía. Los crímenes son muy bajos”.

Sobre la comodidad, mencionó que “puedes hacer pagos, enviar dinero, y enviar y recibir paquetes en las tiendas de conveniencia”. El único detalle que ve negativo es que todo está escrito en chino, incluidos documentos legales.

“Desarrollo de la industria de semiconductores”

Sobre el desarrollo económico, el canciller Wu indicó a este medio que “en los años 50 y 60, Taiwán fue muy pobre y confiamos en la asistencia internacional, especialmente la asistencia proveniente de Estados Unidos, pero gradualmente pudimos desarrollar la economía, nuestras industrias.

A partir de los años 70 y 80 fuimos capaces de iniciar el desarrollo de la industria de semiconductores de Taiwán”.



Destacó que “si observa todos los productos finales de los chips de computadora, Taiwán tiene hasta 63% en la producción mundial.

“Hay una alta concentración de chips de computadora aquí en Taiwán y esto se está logrando gracias a un gran esfuerzo, no sólo del gobierno, sino también de las industrias y también de la comunidad internacional.



“Gradualmente tenemos probablemente un ecosistema muy sólido aquí en Taiwán, los proveedores de materiales, los productores y las industrias de aplicación (…) todos residen en Taiwán (…) Estamos muy orgullosos de que Taiwán pueda ser una potencia de los semiconductores”.

Líderes en tecnología

En un reporte anual de 2021 del Parque Científico Central de Taiwán se mencionó que por “la demanda en equipo por la educación y trabajo a distancia, y la expansión continua de la aplicación de tecnología emergente, como la infraestructura de comunicaciones 5G y la computación de alto rendimiento, se incrementaron las órdenes de compra de productos de la cadena de la industria de paneles”.

Además, “la industria del circuito industrial contribuyó con la mayor parte de los ingresos del parque en 2021”.

En el reporte, se desglosa que Taiwán tiene institutos enfocados en la industria de semiconductores; optoelectrónica, que es el nexo entre los sistemas ópticos y los sistemas electrónicos; biotecnología, investigación y desarrollo de la fabricación (excluida la industria de la innovación cultural) y sobre tecnología y ecología.

Además, en Taiwán está el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI), que también “tiene sucursales en Estados Unidos, Europa, Japón en un esfuerzo para promover la cooperación internacional a través del mundo”.

“ITRI se dedica a crear nuevo valor e identificar demandas emergentes para socios mientras enfrenta desafíos globales y oportunidades, como la urbanización, el envejecimiento de las sociedades, los nuevos patrones de producción y consumo, el cambio climático causado por el calentamiento global y una era posterior al Covid-19”.

También en la isla tienen el Ministerio de Asuntos Digitales (moda), que busca consolidarse en cinco temas: “telecomunicaciones, información, ciberseguridad, internet y comunicaciones”. El organismo busca “promover la innovación y la reforma de la política digital general de Taiwán”.

Uso de la tecnología en la agricultura

Incluso, Taiwán tiene una industria agrícola en expansión. Vincent Lin, director general de asuntos internacionales del Consejo de Agricultura, mencionó en una reunión con periodistas internacionales que “las exportaciones aumentan (…) y más de 550 mil personas están empleadas” en el sector.

Describió que “la agricultura no se trata sólo de producción, sino que también promueve valores como la seguridad alimentaria, la conservación de la tierra, la protección ecológica y ambiental, el turismo rural y la preservación de la cultura rural.

“El cultivo principal es el arroz, mientras que los cerdos y los pollos son los principales productos pecuarios (…) los agricultores ofrecen productos agrícolas saludables y deliciosos a los consumidores en el país y en el extranjero”.

También destacó que “la reputación de Taiwán como el Reino de la fruta sigue siendo merecida (…) Usando instalaciones inteligentes altamente efectivas y tecnología de cultivo, Taiwán ofrece al mercado mundial de flores una diversificación. Durante muchos años, a pesar del cambio ambiental constante y los desafíos interminables, la agricultura en Taiwán ha disfrutado de éxitos sustanciales y abundante logros”.

Remarcó “el producto de agricultores trabajadores, optimistas e innovadores y su coordinación activa con diversas políticas gubernamentales.

“El uso de instalaciones de producción agrícola con ambiente controlado puede superar las limitaciones climáticas y ambientales, lo que hace posible proporcionar frutas y verduras seguras, de alta calidad y deliciosas durante todo el año para superar la ineficiencia de la agricultura a pequeña escala”.

Además, mencionó que la isla “ha utilizado Internet de las cosas, big data y sistemas de detección inteligente, así como tecnología de la información y las comunicaciones para maximizar la eficiencia del uso de recursos limitados (…) Con el fin de mejorar las capacidades de exportación agrícola de Taiwán, el gobierno ha establecido un parque de biotecnología no agrícola, reuniendo agronegocios destacados en grupos industriales”.



Cobertura universal de salud

Sobre su sistema de salud, las autoridades destacan su cobertura universal de salud. El doctor Po-Chang Lee, director General de Seguros de Salud, destacó su cobertura, la administración (sistema de pago único administrado por el gobierno), hay financiamiento premium, proveedores, programas de pago plurales en el marco del pago del presupuesto global y hay subsidios de primas y exenciones de copagos para los desfavorecidos.

En específico, sobre el combate a la pandemia, se destacó el uso de una aplicación “para que las instituciones médicas verifiquen los historiales de viaje, ocupación, contactos y grupos" de los pacientes. De esta manera, los proveedores médicos pueden evaluar si un paciente está en riesgo de infección por Covid-19 en tiempo real”.

Además, en la aplicación del Seguro de salud nacional “las cuentas crecieron de 1.6 millones hasta 10 millones de 2020 al fin de junio de 2022”.

Su registro se debe autentificar con su número de teléfono y su tarjeta del seguro. Otra característica es la telemedicina. “Al menos 9 mil hospitales tienen estos servicios”, mencionó la Administración Nacional de Seguros de Salud, ministerio de salud y bienestar. Otro logro fue su distribución de cubrebocas.

Para el canciller Wu, el mensaje de Taiwán al mundo es uno simple y complicado: “Taiwán es una democracia estamos muy orgullosos de eso y compartimos los mismos valores de libertad y la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho con otras democracias y, con base en esto, esperamos poder entablar más amistad con otras democracias.

“Lo que nos gustaría que la comunidad internacional comprendiera es que Taiwán es una sociedad muy abierta, es una democracia y económicamente también es una potencia de los productos tecnológicos modernos y nos gustaría trabajar junto con el resto del mundo para la fortuna de la humanidad y nos gustaría trabajar con otras democracias para promover los valores compartidos para que más personas puedan disfrutar de la libertad y la democracia y la protección de los derechos humanos”.