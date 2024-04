El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó ayer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que pide que Ecuador sea suspendido de Naciones Unidas y, en caso de ser hallado culpable de violar la Convención de Viena por la irrupción en la Embajada de México, se le expulse, sentando así precedente; la ONU respondió y llamó al diálogo.

López Obrador dijo que el objetivo es que lo ocurrido el 5 de abril no se repita en ningún otro país.

“Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación y que los Estados en donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. Esto es lo que se busca”.

El consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio, aseguró que “viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones”. Añadió que, además de la violación a la Convención de Viena, también se transgredió el derecho de asilo diplomático, postulado en la Convención de Caracas de 1954, por lo que es adicional a la demanda de México contra Ecuador. “El asunto será analizado en otro proceso legal”, comentó.

Además, México analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal contra Ecuador.

Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, reveló que también se analiza la posibilidad de presentar una denuncia de tipo penal en contra del gobierno de Ecuador. “Nosotros hemos iniciado, señor Presidente, todavía no tenemos concluido el análisis, la posibilidad de incluso de una acusación de tipo penal, en el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda, pero también a las personas y creo que esto es un tema que se debe de explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, añadió.

“¿Qué consecuencia va a traer directamente [este asalto a la embajada]? Ecuador y la población de Ecuador, tendrá su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Noboa internamente, pero nosotros por lo menos actuaremos a nivel internacional”, dijo.

En su querella, México exige “la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional” por la irrupción, de acuerdo con lo que manifestó Bárcena. Pide que se juzgue y declare que, en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la CIJ es el organismo indicado para iniciar el proceso de expulsión como integrante de ONU, en virtud del artículo 6 de la Carta de la ONU. Llama a establecer el precedente de que, en caso que un Estado actúe como lo hizo Ecuador, será expulsado como miembro de la ONU.

Desde el organismo internacional, el secretario general, António Guterres, señaló que es decisión de los Estados miembros suspender o no a uno de ellos, pero abogó por el diálogo entre México y Ecuador para resolver la actual crisis. Guterres, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, dijo que espera que “las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas mediante el diálogo”.

En un comunicado, la CIJ informó que “México ha presentado hoy una solicitud de apertura de procedimiento contra Ecuador”. La CIJ señaló que México está solicitando a la corte “la reparación total del daño” y la “suspensión de Ecuador como miembro de Naciones Unidas”. Añadió que, de conformidad con su reglamento, “la solicitud de indicación de medidas provisionales tendrá prioridad sobre todos los asuntos”.

“Me tiraron contra la pared”

Mientras, Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, aseguró que fue víctima de torturas durante su detención dentro de la Embajada de México en Quito. Glas detalló su captura en la audiencia judicial que evalúa el recurso de habeas corpus presentado por su defensa para solicitar que su detención sea anulada y que el Estado ecuatoriano lo entregue a México o a un tercer país que también respete el asilo otorgado. En la audiencia, se quejó de haber recibido una paliza. “Me tiraron contra la pared y comenzaron a darme puntapiés y rodillazos”, dijo. Aseguró, además, que le dislocaron dos dedos de las manos y que luego se los pusieron en su sitio. Insistió en que es víctima de una persecución política. “Mándenme a matar, busquen otra forma. No sean tan descarados”, dijo.

También se informó que se postergó para el martes próximo la cumbre de Celac sobre el asalto a la embajada mexicana. Alberto Morales, Pedro Villa y Caña y agencias