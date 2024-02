Aaron Bushnell, el soldado estadounidense de la Fuerza Aérea que se inmoló frente a la embajada de Israel en Washington DC, tenía problemas mentales y transmitió su acción en vivo en la plataforma Twitch.

Un informe público de incidentes proporcionado a la revista Newsweek por el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia señala que, a las 13:00 horas del 25 de febrero de 2024, una unidad de la División Uniformada del Servicio Secreto "recibió una llamada de socorro en relación con un individuo que mostraba signos de angustia mental fuera de la embajada israelí".

El informe continúa diciendo que antes de que los agentes del Servicio Secreto "pudieran intervenir", Bushnell "se roció con un líquido no identificado y se prendió fuego". Los agentes del Servicio Secreto "intervinieron rápidamente, extinguiendo las llamas antes de la llegada de los bomberos. SUB-1 [como fue identificado Bushnell] fue trasladado posteriormente a un hospital local debido a las quemaduras sufridas por el incidente". De acuerdo con el reporte, Bushnell murió por sus heridas el mismo 25, a las 20:00 horas.

No se dieron más detalles de la "angustia mental" que sufría Bushnell.

Pero antes, posteó en Facebook sus razones. "A muchos nos gusta preguntarnos: "¿Qué haría yo si hubiera vivido durante la esclavitud? ¿O durante el apartheid? ¿Qué haría si mi país estuviera cometiendo un genocidio?", se preguntaba en su post.

"La respuesta es: lo estás haciendo. Ahora mismo". Se trató de su primer posteo desde 2018. El posteo incluía un enlace a un video de Twitch donde Bushnell transmitió en vivo su inmolación, mierntras decía que ya no sería "cómplice del genocidio [en Gaza]". Bushnell aludió así a la actual guerra de Israel en Gaza, que comenzó después de que el pasado 7 de octubre, militantes de la organización islamista Hamas irrumpieron en suelo israelí y perpetraron una masacre, además de secuestrar a cientos de israelíes.

Bushnell, de San Antonio Texas y quien se unió como miembro activo de la Fuerza Aérea en 2020, se prendió fuego mientras clamaba: "¡Palestina Libre!".

"Me llamo Aaron Bushnell", dijo ante la cámara. "Soy miembro en activo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y no voy a seguir siendo cómplice de un genocidio". Agregó que "estoy a punto de participar en un acto extremo de protesta, pero comparado con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es extremo en absoluto. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que sea normal!.

El video de Twitch fue retirado por infringir las normas comunitarias y las condiciones de servicio de la plataforma.

Según su perfil de LinkedIn, este aviador en servicio activo era ingeniero de DevOps en San Antonio (Texas). Afirmaba tener "muy buenas dotes de comunicación" y "desenvolverse bien en entornos de equipo".

Bushnell estaba cursando una licenciatura en ingeniería de software informático y contaba con la certificación CompTIA Security+, una credencial que indica que la persona tiene los conocimientos básicos para desempeñar funciones de seguridad básicas y seguir una carrera en seguridad informática.

En su cuenta de Facebook, seguía al menos a dos grupos anarquistas: Burning River Anarchist Collective y Mutual Aid Street Solidarity, ambos con sede en Ohio.

De acuerdo con medios estadounidenses, se crió en el seno de una familia cristiana devota e incluso trabajó para Paraclete Press, una editorial de libros y música cristianos con sede en Massachusetts, donde su madre sigue trabajando, según el sitio web de la empresa. Su padre es propietario de una empresa de construcción.

Durante su juventud, Bushnell también actuó en una banda de música local llamada Spirit Winter Percussion.





