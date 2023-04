El Dalái Lama desató un gran escándalo al difundirse un video donde besa a un niño en la boca y luego le pide, bromeando, que le “chupe la lengua”. Sin embargo, no es la primera vez que causa polémica.

En 2015, hablando de su sucesión, dijo que si quien asume después de él es una mujer, tendría que ser “muy, muy atractiva”; de lo contrario, consideró, sería “poco útil”.

Cuatro años después, en una entrevista con la cadena británica BBC, cuestionado sobre aquel comentario, lejos de retractarse, se reafirmó.

“Si viene una Dalái Lama debería ser más atractiva. La gente preferiría no ver esa cara”. No conforme con eso, incluso consideró que una Dalái Lama también tendría que invertir “en maquillaje”. Cuando la periodista le preguntó si eso no era "cosificar" a las mujeres, el Dalái Lama respondió que “somos seres humanos. Creo que la apariencia también es importante”. Las declaraciones le valieron una lluvia de críticas.

En esa misma entrevista, al hablar sobre el tema migratorio, el Dalái dijo que si bien es bueno que Europa reciba cierta cantidad de migrantes y los ayude, “el objetivo debe ser que los migrantes regresen a reconstruir sus países. Tienes que ser práctico. Es imposible que todos vengan.

Sólo un número limitado de migrantes, insistió, debería poder quedarse en Europa. “¿Pero tantos como para que Europa se convierta en un país musulmán? Imposible. ¿O en uno africano? También imposible. Mantengan Europa para los europeos”, sentenció, entre carcajadas.

Sobre la marihuana, el Dalái defendió su uso medicinal durante declaraciones en el Centro Fox, en 2013. “La marihuana tiene propiedades medicinales; hay investigaciones que sustentan esas propiedades. En esos casos hay que utilizarlas”, ha dicho. “Pero simplemente tomar la marihuana para volverse un poquito loco en su propia mente, eso realmente es algo que no es aconsejable”.

Más controversial fue otra declaración en el mismo evento, esta vez sobre el aborto. Aunque calificó el aborto como un “acto de matar”, añadió que “se tiene que ver la situación en particular, examinar bien y, en algunos casos, es permisible”. Por ejemplo, cuando el bebé “va a nacer con muy pocas oportunidades y con muchas deformaciones”, o cuando "el nacimiento del bebé implique la muerte de la madre".

Incluso su postura sobre el papel del Dalái Lama ha hecho arquear más de una ceja. "La institución del Dalái Lama debe terminar algún día", dijo en otra entrevista con la BBC, en 2014. "No hay garantías de que no aparezca un Dalái Lama estúpido la próxima vez, que caerá en desgracia. Eso sería muy triste. Así que mejor que una tradición de siglos termine en el momento que termine un Dalái Lama bastante popular".

asf