Hace unos días fueron virales tres videos que registran como una colombiana que fue víctima de un presunto robo en el Metro de Madrid (España). En los videoclips se puede ver cómo la mujer encara a los hombres, mientras personal de seguridad trata de esclarecer lo sucedido. La colombiana apareció y dio su versión de cómo sucedieron los hechos.

Quizás, lo que más llamó la atención de los videos es cómo la mujer logró que los supuestos ladrones le devolvieran sus pertenencias, entre estas una buena cantidad de dinero. La mujer consiguió con la ayuda de los dos hombres de seguridad del medio de transporte que los tres sujetos mostraran todo lo que tenían en sus bolsos y bolsillos. Incluso, logró que se quitaran los zapatos. Los tres hombres negaron haber robado a la colombiana, pero a medida de que los requisan comenzaron a aparecer las pertenencias de la víctima.

"Me robaste, atrevido, soy de Colombia, a robar a ... (dice groserías) me toca sudar la plata para que me la vengas a robar tú, donde no los vea, me roban. Mira mi dinero colombiano, no se van sin mis anillos", exclamó la mujer.

'Es una valiente'

En una de las piezas audiovisuales se ve el momento en que la mujer le encuentra a uno de los supuestos ladrones el dinero colombiano que llevaba. Se evidencia que llevaba billetes de 50 mil pesos. "Saca todo lo que tengas, vean, lo tenían, tenía 120 euros y dinero colombiano, el dinero", dijo la mujer. En la red social X se viralizaron los tres videos y los cibernautas coincidieron en que la mujer es "valiente" al no dejarse robar y, además, enfrentar a los ladrones. Otros pasajeros ayudaron a colombiana a retener a los sujetos, pues uno de ellos intentó bajarse del Metro y huir.

#ADMIRABLE. Valiente colombiana sorprendió a tres llamados 'carteristas' en el Metro de Madrid y los confrontó hasta que le devolvieron su dinero y pertenencias.



¿Qué dijo colombiana a hombres que intentaron robarle sus pertenencias en metro de Madrid?

En un video de la red social TikTok, la mujer hizo un recuento de lo que vivió en el Metro y explica su reacción. Inicialmente, la mujer contó que regresaba a Madrid después de pasar vacaciones en Colombia con su hija de nueve años. Contó que iba en el Metro con tres maletas, una de 23 kilos y las otros de 10 kilos de peso, y dos mochilas, con rumbo a la estación de Atocha para tomar el tren a Barcelona. La colombiana relató que los tres "fulanos", como los calificó, le ofrecieron ayudar a cargar las maletas más pesadas para subir al tren. Admitió que confió en ellos porque no tenían mal aspecto. Sin embargo, cuando vio que uno de ellos comenzó a esculcar una de sus mochilas reaccionó para no dejarse robar. "Ahí sí cogí yo, y se me subió el diablo y me fui encima de él. Ahí fue donde empece a hacerles escándalo, mija", relató la mujer.

A pesar de que la mujer aseveró que también le habían robado unos anillos, en el video no se refiere a ese tema.

