Un joven argentino pensó que el término "vacaciones pagadas" de su trabajo significaban que eran cubiertas por la empresa, por lo que llevó los tickets de lo que gastó a su jefe, que quedó sorprendido con la situación y decidió compartirla en un video de TikTok que se hizo viral.

Guillermo, el encargado de una fábrica, relató desde su cuenta @zatecno la sorprendente confusión que surgió cuando el joven de 20 años entregó los gastos de su viaje, pensando que la empresa lo cubría.

El joven empleado se fue de vacaciones a Brasil junto a sus amigos, siendo su primera experiencia en avión y en un hostel, pero tuvo una fuerte confusión: le llevó a su jefe los gastos del vuelo, hospedaje, recorridos y comidas que generó durante su travesía.

Por lo que se puede ver en el video, el hombre a cargo de la fábrica dejó en claro su desconcierto luego de recibir los tickets, pero, con humor, le preguntó al empleado para qué eran. “Guille, son los tickets de las vacaciones. El vuelo, el hostel, los recorridos, la comida. Decí que gasté poco”, respondió el empleado.

En ese mismo momento, Guillermo le explicó al empleado su error y que “vacaciones pagadas” no significaba que la empresa cubría los gastos del viaje del empleado, sino que éste recibía su sueldo normal a pesar de ausentarse esos días en el trabajo.

Según Guillermo, el joven no daba crédito a sus palabras, ya que estaba seguro de que la empresa asumiría la responsabilidad de pagar todo. Incluso, el empleado admitió que intentó no gastar mucho para no “hacer pagar tanto a la empresa”.

Tras el inesperado intercambio, Guillermo reveló que el trabajador quedó devastado por la noticia y sin saber qué hacer para reunir el dinero para cubrir sus deudas del viaje. Por tal motivo, admitió que iban a intentar ayudarlo a cubrir algunas de ellas, teniendo en cuenta que lo consideran un empleado comprometido y de confianza.

De todas formas, el empleador dejó una interrogante entre sus seguidores, preguntándole qué opinaban de lo ocurrido y cómo manejarían la situación. Además, sostuvo que a partir de ahora comenzará a aclarar esa cuestión desde la entrevista laboral, para evitar otras confusiones.

Como era de esperarse, la secuencia no pasó desapercibida en las redes sociales, ya que muchos usuarios se manifestaron realmente sorprendidos por la ingenuidad del joven al respecto de esa información. También se abrió un gran debate sobre las interpretaciones de los términos laborales, que pueden ser confusos para algunas personas.

