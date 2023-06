Washington.— El Senado buscó concluir el trabajo sobre el techo de deuda y un paquete de recortes presupuestarios que obtuvo una aprobación de la Cámara de Representantes. El objetivo urgente era enviarlo al escritorio del presidente Joe Biden para que se convierta en ley antes de que se acerque rápidamente la fecha límite del 5 de junio.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, instó a sus colegas a actuar antes del lunes, cuando la nación ya no podrá pagar sus cuentas.

Pero un grupo de senadores republicanos retrasó la votación en la Cámara Alta del proyecto de ley para elevar el techo de deuda de Estados Unidos en protesta por los recortes del gasto en defensa.

El debate en el Senado, de mayoría demócrata, arrancó en torno a las 14:30 horas de este jueves (18:30 hora GMT) y se esperaba que el texto fuera votado tras su aprobación la víspera en la Cámara Baja, en manos republicanas, aunque la demora podría empujar la votación hasta hasta este viernes.

El borrador de ley es fruto de un acuerdo anunciado el pasado fin de semana entre el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, para elevar el techo de deuda.

La iniciativa contempla una ligera disminución en el gasto destinado a programas financiados por el Congreso en ámbitos que no son la defensa nacional, como la sanidad, la educación y la protección del medio ambiente; y recoge un incremento de los fondos para defensa de 3%, por debajo del nivel de la inflación actual.

Uno de los senadores republicanos más contundentes en su rechazo al borrador por su recorte en defensa fue el legislador por Carolina del Sur Lindsey Graham, quien criticó a sus compañeros de partido en la Cámara Baja y a McCarthy.

“A mis colegas en la Cámara [de Representantes], no puedo creer que hayan hecho esto”, dijo Graham. Y dirigiéndose a McCarthy agregó: “Sé que tiene un trabajo duro, usted me gusta, pero el partido de Ronald Reagan está muriendo, no me diga que el presupuesto de defensa, que es 42 mil millones de dólares por debajo de la inflación, financia totalmente las Fuerzas Armadas”.