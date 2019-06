Reportan un muerto y seis heridos tras desplome de grúa en Dallas

Un oficial de rescate de incendios de Dallas informó que una persona murió y al menos seis resultaron heridas cuando una grúa de construcción cayó sobre un edificio de apartamentos durante una tormenta con fuertes vientos.

El vocero del Departamento de Bomberos de Dallas, Jason Evans, dijo a los periodistas que una mujer en el edificio de apartamentos murió cuando la grúa cayó sobre el inmueble, aparentemente dañando algunos de los apartamentos.

Dallas estaba bajo una tormenta severa en ese momento con vientos que podían exceder los 112.65 kph.

El vocero del Departamento de Bomberos de Dallas, Jason Evans, le dijo al Dallas Morning News que la grúa cayó en un edificio de apartamentos en el centro el domingo por la tarde cuando los vientos fuertes, las fuertes lluvias y el granizo azotaron partes del norte de Texas.



I got a video of the crane collapsing in Dallas. I hope everyone’s ok— it was terrifying to watch pic.twitter.com/SrC9Kwy2ur

— sophie daigle (@soph_daigle) 9 de junio de 2019