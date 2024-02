Más de 50 personas han muerto en bombardeos israelíes en Rafah, en el sur de Gaza, informó el Ministerio de Salud de Hamas, la organización islamista que controla el enclave palestino.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber llevado a cabo una oleada de ataques aéreos contra objetivos “significativos” en la zona de Shaboura. Indicó que los ataques ya concluyeron y no brindó más detalles.

La ofensiva se produce en momentos en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó al ejército a prepararse para entrar en Rafah, asegurando que la "victoria" sobre Hamas solo puede lograrse con esa operación.

La decisión de Netanyahu generó inquietud en la comunidad internacional. El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a Netanyahu que no ejecute una operación militar a menos que tenga un "plan creíble y realizable que garantice la seguridad" de la población.

Egipto pidió que se unan “todos los esfuerzos internacionales y regionales” para evitar una ofensiva. Esta le afectaría mucho, ya que tiene una frontera de 14 kilómetros de largo con Gaza que colinda en Rafah, llamada ‘Línea Filadelfia’.

Un fuerte ataque de Israel sobre Rafah -el único punto de Gaza que no ha tomado por tierra y donde se ubica el único paso que no controla Israel y que comunica Egipto con Palestina- podría causar más tensión e inestabilidad en la península egipcia del Sinaí. El Cairo teme un éxodo masivo de civiles palestinos hacia su territorio, algo que por ahora no pasó porque solo está permitiendo su paso a cuentagotas.

Egipto apeló a "las potencias internacionales influyentes" a "intensificar la presión sobre Israel" para que responda a las iniciativas de tregua. También reforzó militarmente la frontera con Gaza, y está construyendo una valla en las inmediaciones del cruce fronterizo.

Por su parte, Hamas advirtió que una ofensiva en Rafah pondría en peligro la posibilidad de una tregua para liberar al resto de rehenes israelíes que aún tiene en su poder.

Sin embargo, Netanyahu dijo que nada lo amedrenta. “Quienes dicen que bajo ninguna circunstancia debemos entrar a Rafah básicamente están diciendo que perdamos la guerra” ante Hamas, declaró el premier en una entrevista al canal ABC News.

El conflicto entre Israel y Hamas estalló el 7 de octubre cuando combatientes de la organización islamista, que Israel y otros países señala de terrorista, mataron a unas mil 160 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

Una tregua de una semana a fines de noviembre permitió canjear a un centenar de rehenes por presos palestinos. Se estima que unas 132 personas capturadas el 7 de octubre permanecen todavía en Gaza y que 29 de ellas habrían fallecido.

En respuesta, Israel prometió “aniquilar” Hamas y lanzó una incesante campaña de bombardeos y operaciones terrestres contra Gaza, donde han muerto hasta ahora 28 mil 176 personas, principalmente mujeres, adolescentes y niños, según el Ministerio de Salud de Hamas. La comunidad internacional teme lo que ocurrirá si Israel entra en Rafah, donde miles de palestinos se han refugiado desde el inicio del conflicto.

