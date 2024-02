Políticos, diplomáticos y académicos de diversos países de América Latina expresaron su preocupación y rechazo a la decisión del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en ese país y expulsar a sus miembros.

La Mesa de Reflexión Latinoamericana, que integran figuras como la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez; el excanciller mexicano Jorge Castañeda; la embajadora retirada de México Martha Bárcena Coqui; el también exembajador mexicano Héctor Cárdenas; el excanciller argentino Rafael Bielsa y expertos como Guadalupe González, del Colegio de México, describió como un “grave error político” la decisión del régimen de Maduro. Uno que, alertan, tiene “irradiaciones en toda la región”.

Alertaron que “la tendencia asumida por el gobierno de Venezuela contra los opositores y críticos a sus políticas anticipan un nulo reconocimiento a los resultados” de las elecciones presidenciales previstas para este año.

La Mesa cuestionó la forma en que el gobierno venezolano “ha quebrado los compromisos acordados en Barbados”, que incluyen la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para el proceso presidencial.

La decisión de Maduro de mantener la inhabilitación de la líder opositora Corina Machado, quien por votación mayoritaria ganó la candidatura de los comicios, ha sido ampliamente cuestionada por la comunidad internacional y llevó al gobierno de Estados Unidos a reimponer sanciones.

La Mesa lamentó “las carencias bajo las cuales vive el pueblo venezolano”, y recordó que la ONU-DH ha estado allí “para detectar la realidad y, desde esas verdades, contribuir a diseñar los planes del gobierno para superarlas”. Por ello, consideró que “expulsarlos por hacer su tarea sólo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis”.

Maduro alegó que expulsó a la Oficina de la ONU-DH porque “desvió su mandato”, por tener una “actitud colonialista” y actuar como “bufete del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”. El organismo, que ha denunciado que los programas del régimen contra el hambre se convirtieron en “donaciones susceptibles al clientelismo político”, rechaza las acusaciones.

En este escenario, la Mesa de Reflexión recordó la importancia del Consenso de Brasilia y advirtió que los recientes anuncios del gobierno de Venezuela van en contra de dicho consenso, del que el país sudamericano es parte. “Esto reclama los mayores esfuerzos de los gobiernos, de las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que esa tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide”.

Esta es la declaración completa:

Mesa de Reflexión Latinoamericana.

Venezuela y su grave error político frente a la ONU

La Mesa de Reflexión Latinoamericana, integrada por políticos, diplomáticos y académicos de diversos países de nuestra región, rechaza y declara como un grave error político, con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí. Ese acto, unido a la detención de Rocío San Miguel, destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos en Venezuela, configuran un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana.

Para el resto de América Latina no es ajeno lo que ocurra en Venezuela, menos si ello enfrenta a Naciones Unidas y la plena vigencia de los derechos humanos. Hemos llegado a un año donde se aproxima una elección presidencial, pero la tendencia asumida por el gobierno de Venezuela contra los opositores y críticos a sus políticas anticipan un nulo reconocimiento a los resultados de esa consulta electoral. El gobierno del Presidente Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición. La democracia venezolana sólo recuperará el camino hacia una condición de respeto en el mundo si sus ciudadanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de libertades políticas donde la pluralidad sea efectiva.

Las carencias bajo las cuales vive el pueblo venezolano son evidentes. Como lo han señalado informes recientes, la alimentación es precaria y la pobreza se ha incrementado, mientras la migración de varios millones permea por varios países del hemisferio. Los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos han estado allí para detectar la realidad y desde esas verdades contribuir a diseñar los planes del gobierno para superarlas. Expulsarlos por hacer su tarea sólo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis.

Esta realidad, por la gravedad de sus efectos para toda la región, no puede ser ajena a los países sudamericanos que constituyen el Consenso de Brasilia, puesto en marcha en mayo 2023 y del cual forma parte también Venezuela. Más allá del propósito de dicho acuerdo en no reiterar confrontaciones ideológicas que determinaron el inmovilismo de anteriores proyectos de integración, su Hoja de Ruta definida en octubre pasado, con sus diecisiete puntos de acción, reclama coherencia en la gobernabilidad y eficiencia de cada uno de los países miembros para cumplir sus objetivos. Los recientes anuncios del gobierno de Venezuela van en sentido contrario y esto reclama los mayores esfuerzos de los gobiernos, de las fuerzas política y la comunidad regional para lograr que esa tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide. Esta Mesa de Reflexión Latinoamericana buscará contribuir tanto como le sea posible en esa tarea.

La Paz, Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Sao Paulo, Lima, Quito, Bogotá, San José, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala. Febrero 22, 2024.

1. Bachelet, Michele. Ex Presidenta. Chile

2. Rodríguez, Eduardo. Ex Presidente. Bolivia.

3. Bielsa, Rafael, ex Canciller. Argentina.

4. Castañeda, Jorge, Ex Secretario Relaciones Exteriores. México.

5. Fernández, Gustavo, ex Canciller Bolivia

6. Fernández, Mariano. Ex Canciller. Chile

7. García Sayán Diego, ex Canciller. Perú

8. Gurría, José Ángel. Ex Secretario Relaciones Exteriores. México.

9. Gutiérrez, Edgar. Ex Canciller Guatemala.

10. Iglesias, Enrique. Ex Canciller. Uruguay.

11. Holguín, María Angela. Ex Canciller. Colombia.

12. Insulza, José Miguel, ex Canciller Chile.

13. Jaramillo, Grace, Ex Canciller Ecuador.

14. Lafer, Celso, Ex Canciller. Brasil

15. Malcorra, Susana, Ex Canciller Argentina.

16. Mejía, María Emma. Ex Canciller. Colombia.

17. Muñoz, Heraldo, Ex Canciller. Chile.

18. Murillo, Javier, Ex Canciller Bolivia

19. Sola, Felipe. Ex Canciller. Argentina.

20. Wagner, Allan, Ex Canciller Perú.

21. Ocampo, José Antonio, Ex Ministro de Finanzas. Colombia.

22. Bárcena Coqui, Martha. Embajadora retirada. México.

23. Bordón, José Octavio. Ex Gobernador, ex Embajador. Argentina.

24. Cárdenas, Héctor. Embajador retirado. México.

25. Fajardo, Sergio. Ex Gobernador. Ex candidato presidencial. Colombia.

26. García, Enrique. Ex Ministro Planeamiento. Ex Presidente CAF. Bolivia

27. Pardo, Rafael. Ex Ministro de Defensa. Colombia.

28. Rico, Víctor. Ex Vice Ministro Relaciones Exteriores. Bolivia.

29. Reyes Matta, Fernando, Ex Embajador. Chile.

30. Somavía, Juan. Presidente Foro Permanente de Política Exterior. Chile.

31. Stubrin, Marcelo. Ex legislador, ex Embajador. Argentina.

32. Alcócer, Sergio. Investigador UNAM. México.

33. Acuña, Carlos. Docente. Investigador. Argentina.

34. Altman, Josette. Secretaria General FLACSO. Costa Rica

35. Benítez, Manaut. Investigador. UNAM. México.

36. Borrero, Ármando. Docente e investigador. Colombia

37. Busso, Anabella. Docente. Investigadora. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.

38. Caetano, Gerardo. Docente, UDELAR. Montevideo. Uruguay.

39. Cassio, Luiselli. Investigador Profesor PUED UNAM, México.

40. Chacón, Susana, Presidente C. Teploztan Víctor L. Urquidi. México.

41. Cordeiro Pires, Marcos. Docente e investigador. UNESP. Brasil.

42. Duque Daza, Javier. Investigador. Colombia.

43. González, Guadalupe. Docente. Colegio de México

44. Guzmán Barney, Alvaro. Docente e investigador. Colombia.

45. Hirst Mónica, Profesora. UTDT. IESP-UERJ. Brasil.

46. Katz, Alejandro. Académico. Argentina.

47. Lajous, Roberta. Investigadora. Colegio de México. México.

48. Leal Buitrago, Francisco. Docente e investigador. Colombia.

49. Malacalza, Bernaré. Docente e investigador. Argentina.

50. Merke, Federico. Docente, Universidad San Andrés. Argentina.

51. Orozco, Iván. Docente e investigador. Colombia.

52. Pachano, Simón. Profesor. Investigador. FLACSO. Ecuador

53. Pellicer, Olga. Docente ITAM. México

54. Pérez Cajías, Guadalupe, Docente e investigadora. UCB. Bolivia

55. Puente, Juan de la. Docente. Universidad San Martín de Porres. Perú.

56. Pizarro, Eduardo. Docente e investigador. Colombia.

57. Ramírez, Socorro. Docente e investigadora. Colombia

58. Reyes, Alejandro. Docente e investigador. Colombia.

59. Reyes Heroles, Federico. Escritor y analista. México.

60. Russell Roberto, Docente. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina.

61. Sánchez, Gonzalo. Docente e investigador. Colombia.

62. Schiavon, Jorge A. Docente. Universidad Iberoamericana. CIDE. México

63. Smulovitz Catalina, Docente e investigadora. Argentina,

64. Tokatlián Juan Gabriel, Docente, UTDT.. Argentina.

65. Valdés Ugalde, Luis. Docente, investigador. UNAM. México.

