Los duques de Sussex, Meghan y Harry, afirmaron haberse ido del Palacio de Buckingham debido a los ataques que ella sufría por parte de la familia real y afirmaron que hubo cuestionamientos sobre el color de piel que tendría Archie, el primer hijo de la pareja, debido a que ella es morena. Nunca dijeron de quién vinieron esos cuestionamientos, pero el misterio parece haber llegado a su fin.

En sus declaraciones, Harry y Meghan solo dijeron que fueron dos miembros de la familia real los que expresaron su preocupación por la posibilidad de que el bebé no fuera blanco, pero se negaron a revelar nombres.

Sin embargo, por un error, esos nombres han salido a la luz en la edición holandesa del libro "Endgame: Inside The Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" (Fin del Juego: Al interior de la Familia Real y la Lucha de la Monarquía por la Sobrevivencia", de Omid Scobie. En esa edición, se afirma que quienes cuestionaron sobre el color de piel de Archie fueron el actual rey, Carlos III, padre de Harry, y la princesa Kate, esposa del príncipe heredero, Guillermo.

Scobie aseguró que él no entregó el libro para su traducción con los nombres del rey y de Kate, y culpó a la traductora, Saskia Peeters. Sin embargo, ella afirma que ella no agregó nada al libro que le fue entregado para traducir y que los nombres ya venían en él. Los libros ya fueron retirados de los estantes, mientras se realiza una investigación.

En la edición británica no aparecen los nombres. Sin embargo, el periodista Piers Morgan, exeditor de los tabloides The Sun y The Mirror, confirmó en su programa de televisión en TalkTV que los nombres incluidos en la edición holandesa eran los del rey y la princesa, cuyos roces con Meghan son conocidos. Ambos habrían expresado su "preocupación por el color de piel de Archie" y por lo que eso pudiera representarle a la realeza.

Excepto por el diario The Guardian, otros medios británicos evitaron mencionar los nombres incluidos en el libro. De acuerdo con The Mirror, la familia real está considerando emprender acciones legales.

Morgan justificó su revelación diciendo que, aunque no cree que haya habido actos de racismo en la familia real, los británicos tienen derecho de sumarse al debate y enterarse de lo que está pasando en la monarquía. "Si los holandeses que entran en una librería pueden ver esos nombres, entonces ustedes, los británicos, también tienen derecho a saberlo... (y) hasta que no haya pruebas reales de que se han hecho esos comentarios, nunca lo creeré".

Durante una explosiva entrevista con Oprah Winfrey, Meghan aseguró que hubo preocupación sobre el color de piel de su hijo, pero ni ella ni su esposo dijeron de quién se trataba. "¿Te preguntaron de qué color sería la piel de tu hijo?", cuestionó Oprah, a lo que Meghan respondió: "Potencialmente, y lo que eso podría significar".

Ni Meghan ni Harry se han pronunciado hasta ahora sobre la revelación que se hace en el libro de Scobie.

