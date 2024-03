Un día después del derrumbe del puente Francis Scott Key, tras el impacto de un buque carguero, buzos buscaban este miércoles los cuerpos de los seis trabajadores que cayeron al río Patapsco, en Baltimore. Entre los fallecidos hay dos mexicanos. ¿Qué sabemos de las víctimas?

Según un compañero de trabajo, había mexicanos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que hay dos connacionales entre los desaparecidos y uno más que logró ser rescatado, aunque está herido.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, había dicho que dos personas lograron ser rescatadas del río. Una de ellas está sana y salva, pero la otra fue trasladada al hospital en estado delicado.

Aunque ni López Obrador ni Moore dieron más detalles, un compañero de las víctimas identificó a los mexicanos como Carlos, Alex y Julio, y contó que estaban trabajando en el turno nocturno, de las 21:00 a las 5:00 horas, cuando el buque Dali, de bandera de Singapur, impactó en el puente, alrededor de la 1:30 de la madrugada del martes.

El Ministerio de Exteriores de Guatemala dijo que uno de los guatemaltecos es un hombre de 26 años originario de San Luis (Petén) y el otro de 35 años de Camotán (Chiquimula). Un trabajador los identificó como José y Dorlián.

Dos trabajos para una vida mejor

Maynor Suazo, hondureño, tenía dos trabajos para mantener a su familia. Es uno de los seis que cayeron al río cuando se desplomó un puente en Baltimore, el martes 26 de marzo de 2024. FOTO: MARTÍN SUAZO

El hondureño fue identificado como Maynor Yassir Suazo Sandoval, de 38 años. Fue su hermano quien informó que Maynor estaba trabajando en el puente cuando se vino abajo.

Originario de Santa Bárbara, Honduras, Maynor llevaba 18 años viviendo en Estados Unidos, adonde llegó, dijo Martín, en busca de una vida mejor. Estaba casado y tenía dos hijos, uno de 18 años y una niña de cinco.

Además de trabajar como obrero de la construcción, Maynor tenía una empresa de mantenimiento. En un principio, la familia se aferraba a la idea de encontrarlo con vida. Ahora, sólo quieren recuperar el cuerpo para llevarlo a Honduras, contó Martín a medios locales.

Un padre de tres hijos

Otra de las víctimas fue identificada como Miguel Luna, de 49 años, originario de El Salvador. CASA, una organización sin fines de lucro que ayuda a familias migrantes y de clase trabajadora, confirmó la identidad.

"Lamentablemente, descubrimos que uno de los trabajadores de la construcción implicados era miembro de nuestra familia CASA desde hacía mucho tiempo, lo que añade una capa aún más profunda de dolor a esta situación ya de por sí dolorosa", dijo el director ejecutivo de CASA, Gustavo Torres, en el comunicado.

"Miguel Luna, de El Salvador, salió a las 6:30 p.m. del lunes por la tarde para ir a trabajar y (...) no ha regresado a casa. Es esposo, padre de tres hijos y ha llamado a Maryland su hogar durante más de 19 años", indicó el comunicado.

"Toda la región de Baltimore y la familia CASA lamentan esta tragedia", dijo Torres. "Nuestros corazones duelen por las familias de las víctimas y todos los afectados por este horrible accidente".

Miguel Luna, salvadoreño, es otro de los desaparecidos tras el choque de un buque carguero contra un puente en Baltimore. FOTO: ESPECIAL

La esposa de Luna, María del Carmen Castellón, se apresuró a dirigirse a la zona de desastre en busca de su marido.

“Ellos solamente nos dicen que nos tenemos que esperar, que por ahorita no pueden dar información”, dijo Castellón a medios locales antes de que la Guardia Costera dijera, anoche, que los seis desaparecidos están presumiblemente muertos. “[Nos sentimos] devastados, devastados porque nuestro corazón está partido porque no sabemos cómo si los habrán rescatado todavía no. Estamos esperando nada más la noticia”, comentó.

Los seis trabajaban para la empresa Brawner Builders, y se encontraban en el puente haciendo reparaciones de baches en el asfalto cuando el buque impactó y cayeron al agua a temperaturas gélidas.

