En marzo pasado, en la ciudad de La Plata, Argentina, una mujer cayó desde el tercer piso de un edificio, sobrevivió, pero permaneció durante un mes en coma inducido. Al despertar, la mujer acusó a su propio novio de haberla lanzado al vacío.

Una cámara de seguridad de la zona captó a dos hombres que estaban caminando por una calle. Los hombres perciben que algo está cayendo y de un momento a otro se ve el cuerpo de una persona que se estrella contra el pavimento.

La mujer, que fue identificada como Sofía, de 21 años de edad, sobrevivió a la caída y fue trasladada a un hospital, donde los médicos le indujeron el coma.

De acuerdo con información recogida por el noticiero local TN, el novio de la joven, quien tiene 23 años, decía repetidamente que él no la había empujado desde una ventana, que ella se lanzó, y se subió en un taxi para buscar una ambulancia y llevar a la chica a un hospital. Sin embargo, fueron vecinos del sector, quienes consiguieron la ambulancia.

Lee también Niño de 5 años causa muerte de su padre; la viuda descubre que está embarazada de su tercer hijo

Despertó y acusó al novio

"Fue mi novio. Me golpeó, me tomó del cuello, abrió la ventana y me tiró por la ventana. Yo alcancé a agarrarme de unos cables, pero caí", aseveró Sofía apenas se despertó del coma.

Ante la acusación de la joven, la Policía detuvo a su novio, quien podría enfrentarse a un acusación por tentativa de homicidio y violencia de género.

Las autoridades ya les tomaron declaración a Sofía, como a su novio y se anexaron los informes médicos de la joven y otras evidencias.

El abogado de la joven, Emiliano Núñez, afirmó que su cliente fue agredida físicamente antes de caer desde el edificio y después fue arrojada por su novio por la ventana.

Además, recalcó que en el momento en que la joven logra agarrarse de los cables, su novio no hace nada por auxiliarla y deja que se desprenda y caiga al vacío.

Lee también Por reto de TikTok, alumnas dan bebidas con viagra a sus compañeros; analizan medidas correctivas

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

mcc