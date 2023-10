Tras el bombardeo a un hospital en Gaza, hubo afirmaciones contradictorias sobre quién fue el responsable.

Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron videos, audios e imágenes satelitales que supuestamente atribuirían la responsabilidad a la Yihad Islámica.

La Yihad Islámica atacó un hospital en Gaza; las FDI no lo hicieron.



Escucha a los terroristas mientras ellos mismos se dan cuenta de esto: pic.twitter.com/VZJdQycnU5 — FDI (@FDIonline) October 18, 2023

Israel publicó imágenes de drones y una supuesta llamada telefónica intervenida entre dos terroristas de Hamas como parte de sus esfuerzos por "probar" que la mortal explosión del hospital de Gaza fue causada por un cohete de la Yihad Islámica, que falló.

Supuestamente se grabó a dos agentes de Hamas diciendo que el cohete fue disparado por otro grupo terrorista palestino, la Yihad Islámica.

Se produce cuando Israel dijo hoy que no bloqueará la ayuda enviada desde Egipto.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que el país "no obstaculizará los suministros humanitarios de Egipto mientras sean sólo alimentos, agua y medicinas para la población civil en el sur de la Franja de Gaza". Pero el comunicado añade que "no permitirá ninguna ayuda humanitaria desde su territorio a la Franja de Gaza mientras nuestros rehenes no sean devueltos".

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a Tel Aviv.

Biden imputó el bombardeo de hospital de Gaza a cohete fuera de control lanzado por "grupo terrorista".

"Mientras continuamos recopilando información, nuestra evaluación actual, basada en el análisis de imágenes aéreas, comunicaciones interceptadas e información de acceso libre, es que Israel no es responsable de la explosión en el hospital de Gaza de ayer", declaró a periodistas la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional Adrienne Watson.

Hamas acusó a Israel y el presidente iraní Ebrahim Raisi acusó este miércoles a Estados Unidos de ser "cómplice de los crímenes" de Israel.

