Jerusalén.— Decenas de tanques israelíes entraron el lunes en el sur de la Franja de Gaza, donde el ejército expandió su ofensiva terrestre contra Hamas pese a la presencia de cientos de miles de civiles y al aumento de las tensiones en la región. Conforme Israel arrrecia la ofensiva, crece la duda: ¿qué pasará en Gaza una vez que Israel concluya la operación?

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo primero que el control de la seguridad quedaría en manos de Israel de forma indefinida; luego aclaró que no pretenden quedarse con Gaza. “Cuando no tenemos esa responsabilidad en materia de seguridad, tenemos la erupción del terror de Hamas a una escala que no podemos imaginar”, señaló a principios de noviembre.

En medio del revuelo, días después aseguró: “No pretendemos conquistar Gaza. No pretendemos ocupar Gaza ni gobernarla. Tendremos que encontrar un gobierno, un gobierno civil que estará presente allí”.

La respuesta estadounidense no tardó en llegar: “El presidente Joe Biden ha sido muy claro: No apoyamos una reocupación de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa israelíes”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

En cambio, Estados Unidos y otros países abogan por que una Autoridad Nacional Palestina (ANP) renovada y fortalecida quede al mando de una franja que hoy está en poder de Hamas. Washington aboga por la unificación de Gaza y Cisjordania bajo el gobierno de la ANP una vez que concluya la guerra. Advierte que extender de más la guerra sería contraproducente para Israel.

Sin embargo, Netanyahu fue claro: “No cometeré el error de permitir que la ANP gobierne en Gaza, va a ser lo mismo” que Hamas, dijo en una rueda de prensa en la que abogó por “una nueva visión, un cambio” en el enclave palestino, que involucre “seguridad y control israelí”.

“¿Vamos a reinstalar en Gaza a la misma entidad que no se ha reformado? ¿Eso es lo que nuestros mejores amigos nos están aconsejando? Yo pienso distinto”, añadió. Subrayó que tanto Hamas como la ANP tienen en común su “rechazo a la existencia de Israel, así que no voy a cometer el error de poner a esa entidad al frente de Gaza porque vamos a acabar con el mismo resultado”.

Otra de las opciones que se baraja es la del envío de una fuerza multinacional, ya sea de cascos azules de Naciones Unidas o de una fuerza internacional de otro carácter.

Pero países como China sostienen que ninguna opción es válida si no tiene el aval del pueblo palestino. Para otros, es hora de dejar de aplazar el tema de los dos Estados, uno israelí y otro palestino.

“Estamos sintiendo la presión internacional, no lo negaré, pero desde que empezó la guerra he creado espacio internacional contra esta presión, hablo con docenas de líderes todos los días (...) No siempre estamos de acuerdo, pero al final del día es nuestra guerra, nosotros somos los que decidimos”, dijo el domingo Netanyahu.

Ingresan decenas de tanques

Con el futuro de Gaza en la incertidumbre, decenas de tanques, blindados de transporte de tropas y bull- dozers entraron ayer en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí dijo que estaba actuando “con fuerza” alrededor de la localidad de Khan Yunis, en el sur.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, que llegó a Gaza el lunes, denunció en la red social X el “intolerable” sufrimiento de la población.

En un video enviado a los medios, Spoljaric llamó a “proteger a los civiles” ante el “fracaso moral de la comunidad internacional”.

La situación, alertó, “no es sólo humanitaria. Se necesita una solución política”.

Lynn Hastings, coordinadora humanitaria de la ONU para los territorios palestinos, dijo en un comunicado que “no se dan las condiciones necesarias para hacer llegar la ayuda a la población de Gaza. Aunque parezca imposible, está a punto de desencadenarse una situación aún más infernal, al que las operaciones humanitarias no podrán responder. Nadie está seguro y no queda ningún lugar a dónde ir”.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), los bombardeos y nuevas órdenes de evacuación por parte de Israel están empujando a los palestinos a “concentrarse en menos de un tercio” de la Franja de Gaza, donde casi 1.9 millones de personas han sido desplazadas desde el inicio de la guerra.

La zona se vio afectada además por un nuevo corte de internet y de comunicaciones. Ante esto, un portavoz del servicio de emergencias de la Media Luna Roja palestina aseguró que habían perdido el contacto con todos sus equipos en la Franja y que estaban muy preocupados por la seguridad del personal.

El ejército israelí notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que debe evacuar uno de sus almacenes médicos en el sur de la Franja en 24 horas, “ya que las operaciones terrestres los dejarán fuera de uso”. La OMS llamó a Israel a retirar la orden y proteger a los civiles y la infraestructura.