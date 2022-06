“¿A qué huele un sucio mexicano?”: el video de una mujer en EU desata indignación en redes sociales

Un video racista donde una mujer critica el olor de los mexicanos se volvió viral en redes sociales.

Un usuario, @davenewworld_2, reposteó, molesto el video de la mujer, a la que identificó como Holly Weaver Smith, dueña de la boutique Sweet Savannah, en Lexington, Carolina del Norte.

En el video, titulado “¿a qué huele un sucio mexicano? la mujer asegura no estar bromeando y cuenta que “viajamos a México por una semana y desde que regresamos, olemos a mexicanos”.

“Cada vez que sudo”, dijo, “me sale sudor sucio mexicano”. La mujer asegura haber cambiado desodorantes y “probado de todo”. “Es como si tuviera tacos bajo mis brazos, soy una enchilada con pies”, continúa, mientras se escucha la risa de alguien.

Luego pregunta si alguien sabe “cómo puedo resolver este problema”. “Así es como huelo ahora, como un mexicano sucio”, e insiste en si alguien le puede ayudar con su problema. Al final del video aparece el mensaje de “Sweet Savannah estuvo en vivo”, y la dirección.

El post, retomado por el medio where is the buzz tv, se llenó de comentarios de indignación por las palabras de la mujer.

“¿Acaso no usa jabón ni agua?, cuestionó una de las usuarias. “Ya no esconden su racismo”, señaló alguien más.

Hello, Holly Weaver Smith of Lexington, North Carolina. Owner of Sweet Savannah Boutique. pic.twitter.com/TnLK1j9do0 — Savannah • PharmD, IBCLC (she/her/hers) (@rx0rcist) June 26, 2022



En Facebook, usuarios se unieron a la indignación y pidieron a la gente no comprar en Sweet Savannah, que se identifica como una tienda de ropa.

Las páginas de Sweet Savannah tanto en Facebook como en Instagram fueron desactivadas.

