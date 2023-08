El huracán Idalia, que se alimenta de una de las aguas más calientes del planeta, se está fortaleciendo rápidamente a medida que azota Florida y el resto de la costa del Golfo. Ha estado sucediendo mucho últimamente.

"Hay 88, 89 grados (31, 32 grados Celsius) por encima de donde se desplazará la tormenta, por lo que efectivamente es combustible para la tormenta", dijo el investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach. "Básicamente, todos los sistemas funcionan para que la tormenta se intensifique".

Esa agua “es absurdamente cálida y ver esos valores en todo el noreste del Golfo es surrealista”, dijo Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami.

Los huracanes obtienen su energía del agua cálida. Idalia está en un buffet libre.

"Lo que hace que esto sea tan difícil y peligroso es" que Idalia se está moviendo tan rápido y se está intensificando tan rápidamente que algunas personas pueden estar preparándose para lo que parecía una tormenta más débil el día anterior en lugar de lo que recibirán, dijo el Director del Servicio Meteorológico Nacional. Ken Graham.

Idalia "tiene posibilidades de establecer un récord de tasa de intensificación porque está sobre agua muy cálida", dijo el profesor de huracanes del MIT, Kerry Emanuel. El martes, sólo unos pocos lugares en la Tierra tenían condiciones (principalmente agua cálida) tan preparadas para el repentino fortalecimiento de una tormenta, dijo.

Expertos advierten que huracán Idalia se está intensificando rápidamente

"En este momento estoy bastante seguro de que Idalia se está intensificando rápidamente", dijo Emanuel.

En el momento en que Emanuel dijo eso, Idalia registraba vientos de 80 mph. Un par de horas más tarde alcanzó las 90 mph, y a las 10 pm Idalia era un huracán de categoría 2 con vientos de 110 mph, habiendo ganado 40 mph en velocidad del viento en 21 horas. Una tormenta oficialmente se intensifica rápidamente cuando gana 35 mph de velocidad del viento en 24 horas.

Los científicos han estado hablando todo el verano sobre cuán calientes son los océanos en la superficie, especialmente en el Atlántico y cerca de Florida, y cómo las aguas más profundas, medidas por algo llamado contenido de calor del océano, también siguen estableciendo récords debido al cambio climático causado por el hombre. La discusión sobre el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes citó específicamente el contenido de calor del océano al pronosticar que Idalia probablemente alcanzaría vientos de 125 mph antes de tocar tierra el miércoles por la mañana.

La "rápida intensificación de Idalia definitivamente se está alimentando de ese calor que sabemos que está allí", dijo Kristen Corbosiero, profesora de ciencias atmosféricas de la Universidad de Albany.

Lee también: Huracán Idalia toca tierra en Florida, es categoría 3

Cambio climático afecta la temperatura de los océanos

Esa agua caliente se debe a una combinación de cambio climático causado por el hombre, El Niño natural y otros fenómenos climáticos aleatorios, dijeron Corbosiero y otros científicos.

Y es aún más. Idalia ha estado estacionada en ocasiones sobre la Corriente del Lazo y remolinos de esa corriente. Se trata de charcos de agua muy cálida y profunda que fluyen desde el Caribe hacia el Golfo de México, dijo Corbosiero.

Las aguas profundas son importantes porque el desarrollo de huracanes a menudo se detiene cuando una tormenta golpea agua fría. Actúa como, bueno, agua fría arrojada sobre una pila de brasas que impulsan una máquina de vapor, dijo Emanuel. A menudo, las propias tormentas frenan porque levantan agua fría de las profundidades que amortigua su potencia.

Idalia no. No sólo el agua en las profundidades es más cálida que antes, sino que Idalia se dirige a un área frente a la costa occidental de Florida donde el agua no es lo suficientemente profunda como para enfriarse, dijo Emanuel. Además, debido a que esta es la primera tormenta de esta temporada que pasa por el área, ningún otro huracán ha generado agua fría para que Idalia golpee, dijo Klotzbach.

Otro hecho que puede retardar el fortalecimiento son los vientos cruzados en los niveles superiores, llamados cizallamiento. Pero Idalia se trasladó a un área donde no hay mucha cizalladura ni nada que pueda frenarlo, dijeron los expertos en huracanes.

Lee también: VIDEO: Así luce Idalia desde el espacio; sorprenden rayos y vientos

Registran seis huracanes en 2021

Un huracán que se vuelve más fuerte justo cuando se acerca a la costa debería resultar familiar. Seis huracanes en 2021 (Delta, Gamma, Sally, Laura, Hannah y Teddy) se intensificaron rápidamente. Los huracanes Ian, Ida, Harvey y Michael lo hicieron antes de azotar a Estados Unidos en los últimos cinco años, dijo Klotzbach. Ha habido muchos más.

Las tormentas que se acercan a las costas, en un radio de 400 kilómetros (240 millas), en todo el mundo se están intensificando rápidamente tres veces más ahora que hace 40 años, según un estudio publicado la semana pasada. Solían tener un promedio de cinco veces al año y ahora ocurren 15 veces al año, según un estudio publicado en Nature Communications.

“La tendencia es muy clara. Nos quedamos bastante sorprendidos cuando vimos este resultado”, dijo el coautor del estudio Shuai Wang, profesor de climatología de la Universidad de Delaware.

Los científicos, como Wang y Corbosiero, dijeron que cuando se trata de una sola tormenta como Idalia, es difícil achacar su rápida intensificación al cambio climático. Pero cuando los científicos analizan el panorama general a lo largo de muchos años y muchas tormentas, otros estudios han demostrado una conexión entre el calentamiento global y una rápida intensificación.

En su estudio, Wang vio tanto un ciclo climático natural relacionado con la actividad de las tormentas como las temperaturas más cálidas de la superficie del mar como factores de rápida intensificación. Cuando utilizó simulaciones por computadora para tomar como factor el agua más cálida, el fortalecimiento de último minuto desapareció, dijo.

"Es posible que tengamos que ser un poco cuidadosos" al atribuir la culpa del cambio climático a tormentas individuales, dijo Wang, "pero creo que el huracán Idalia demuestra un escenario que podemos ver en el futuro".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más. vare

Más Información