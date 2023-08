Putin no tiene previsto asistir al funeral de Prigozhin: Kremlin El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, no dijo dónde ni cuándo se enterrará el jefe de la empresa militar privada Grupo Wagner, y agregó que no realizaría comentarios sobre una ceremonia familiar privada

Un retrato del propietario del ejército privado Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, visto en un homenaje informal a los miembros del grupo fallecidos en un accidente el miércoles, cerca del Kremlin, en Moscú, Rusia. Foto: AP