Las principales provincias petroleras y gasíferas de Argentina amenazan con cortar en pocos días el suministro al resto del país por una disputa de fondos federales con el presidente Javier Milei, cuyos ajustes fiscales impactan en los gobiernos locales.

"El miércoles no va a salir ni una gota de petróleo si no respetan de una vez por todas a las provincias y nos sacan el pie de encima", dijo el sábado Ignacio Torres, gobernador de Chubut (sur), a C5N.

Torres y sus pares de la región austral de la Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Neuquén) anunciaron el viernes que "si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", al referirse al cobro inconsulto a esa provincia de una deuda, ordenado por Milei.

En un mensaje publicado por X mientras volaba hacia Estados Unidos, Milei trató de "degenerados fiscales" a los gobernadores que apoyaron el reclamo de Chubut, por un recorte de 13 mil 500 millones de pesos (15.3 millones de dólares) en las transferencias mensuales que le corresponden al distrito de toda la recaudación de impuestos federales.

"Es un conflicto inédito por su volumen. Hay una rebelión de las provincias y una apreciación equivocada de Milei sobre el nivel de conflicto que puede entablar el Estado nacional con distintos actores", dijo a la AFP el politólogo Artemio López.

Argentina exporta crudo (39º del mundo) y gas (20º), e importa combustibles refinados para completar su consumo interno. Chubut (21.5%) y Neuquén (51.5%) concentraban en el segundo trimestre de 2023 tres cuartas partes de la producción de petróleo.

Energéticos en Argentina

En 2022, la balanza energética llegó a un déficit de 12 mil millones de dólares, pero el gobierno estima un superávit de 3 mil 300 millones para 2024, por la expansión del yacimiento patagónico no convencional de Vaca Muerta (Neuquén, Río Negro y La Pampa).

Chubut recibió también el respaldo de nueve provincias administradas por aliados de centroderecha cuyos diputados frustraron este mes la aprobación de la "Ley Ómnibus" con la que Milei pretendía introducir fuertes recortes fiscales y reformas ultraliberales.

Según López, el presidente "acierta cuando confronta con el Congreso, porque la opinión ciudadana es muy crítica del Poder Legislativo. Pero no es lo mismo confrontar con gobernadores. La mayoría ha sacado un porcentaje de votos mayor que él en la última elección".

"Nacho y sus cómplices", escribió Milei en X refiriéndose a Torres y a los mandatarios, al recordarles un artículo del Código Penal que prevé hasta dos años de prisión a quien impida, estorbe o entorpezca el suministro de energía.

En la madrugada, en vuelo hacia Washington para asistir este sábado a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la que participará el expresidente Donald J. Trump, Milei hizo cientos de referencias al conflicto en la red X.

"No te hagas problema, Nachito, lo vamos a resolver en la justicia", publicó.

"Ojalá exista un canal de diálogo, el problema es que no sabés con quien hablar", dijo Torres, antes de reunirse con sus pares patagónicos para acordar "acciones conjuntas".

El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó en X que el recorte de fondos federales obedeció al cobro de una deuda impaga de Chubut por 119 mil millones de pesos (134 millones de dólares), una situación que puede repetirse con otras 10 provincias.

El gobierno explicó que, según el régimen del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, creado en 1995, debió descontar a Chubut una parte de la deuda que mantenía el distrito.

"No cumplir con los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país", sostuvieron los gobernadores no patagónicos que apoyaron el ultimátum de Chubut, a la que el gobierno calificó como "amenaza chavista".

Las provincias cubren desde 26% (Ciudad de Buenos Aires) y hasta más de 90% (La Rioja y Formosa) de sus gastos con los fondos coparticipables, establecidos en 1988, según el centro de estudios CEPA.

La disputa de Milei con los gobernadores se desata una semana antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo, y en medio de un clima de crecientes protestas por la subida de precios y tarifas de servicios públicos y por el recorte de la asistencia a comedores comunitarios.

Desde diciembre, Milei emprendió amplias desregulaciones y ajustes como parte de su plan ultraliberal para combatir una pobreza que ya superó el 50% y una inflación de más de 250% interanual.

