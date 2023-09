Bruselas.- El primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo el viernes que buscará la ayuda de expertos gubernamentales en extremismo tras una serie de incendios provocados en escuelas. Las autoridades creen que los ataques están relacionados con un controvertido programa escolar de educación sexual.

De Croo habló pocas horas después de que esta semana fuera incendiada una sexta escuela en la región francófona de Valonia. Según las autoridades, en algunos de los planteles se descubrieron pancartas de protesta contra el llamado programa Evras.

El plan consiste en una formación obligatoria de cuatro horas para estudiantes de 11 a 12 años y de 15 a 16 años. El programa existe desde hace años y está disponible para todos los grupos de edad, pero hasta ahora no era obligatorio.

"En una democracia como la nuestra, nunca permitiremos que nuestras escuelas sean un objetivo", dijo De Croo. "Vivimos en un país de tolerancia, y la tolerancia significa que podemos tener un debate, diferentes puntos de vista, pero nunca puede conducir a la violencia, especialmente en los lugares frecuentados por nuestros hijos".

La ministra del Interior, Annelies Verlinden, pidió el viernes el cese de los ataques.

"No tocamos nuestras escuelas", dijo Verlinden durante una conferencia de prensa con De Croo. "Es una línea roja". De Croo dijo que pidió al organismo encargado de procesar la inteligencia sobre "terror, extremismo y radicalización" que analice la situación, y Verlinden dijo que pidió a la policía federal que brinde apoyo a las fuerzas locales en la región afectada.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad de los incendios provocados en las seis escuelas y no se ha detenido a ningún sospechoso. Este año, alrededor de 100 mil estudiantes de la federación Valonia-Bruselas deberán asistir a las dos sesiones para un total de cuatro horas de formación.

También se han organizado protestas en Bruselas, en las que participaron unos cientos de personas.

Grupos islámicos condenan el programa

Varios grupos islámicos también condenaron el programa en una declaración conjunta, temiendo que favorezca la "hipersexualización" de los niños.

En internet también se han extendido rumores sobre la naturaleza de Evras.

De Croo afirmó que en Bélgica se imparte educación sexual desde hace medio siglo y advirtió que el país no dará pasos atrás.

“No es nuevo, es la base de la salud sexual, pero también la base para que nuestros niños sean conscientes de sus derechos y de su integridad (física)”, añadió.

Otros funcionarios intentaron acabar con los rumores.

"Me gustaría pedir a todos que se calmen y que intenten una vez más acabar con las mentiras que circulan sobre el sistema Evras", dijo el viernes la ministra de Educación de la Federación Valonia-Bruselas, Caroline Desir. “No, no prepara un sistema pedófilo. No, no planea hacer que los niños quieran cambiar de género. No, no planea enseñar a los niños cómo participar en actividades sexuales”.

Los medios locales citando a la fiscalía de la ciudad de Charleroi dijeron que la investigación no ha establecido hasta el momento un vínculo entre los seis incendios provocados.

El alcalde de Charleroi, Paul Magnette, comparó los incendios provocados con una “forma de terrorismo”.

“Estos son ataques incendiarios a escuelas, que son lugares sagrados”, dijo al medio Sudinfo. “Son lugares donde los niños aprenden respeto y tolerancia”.

Según medios locales, otras dos escuelas, en la ciudad de Lieja, también en Valonia, han sido vandalizadas.