"Princesa Diana estaría viva si yo hubiera ido con ella", afirma guardaespaldas

Lee Sansum, quien fuera guardaespaldas de la princesa Diana, se declaró convencido de que ella estaría viva si él hubiera ido con ella la noche en que murió con su pareja, Dodi Fayed, en un accidente en París, el 31 de agosto de 1997.

En declaraciones a The Sun, Sansum, de 60 años, a quien la princesa apodó Rambo, dijo: “Podría haber sido yo en ese coche”.

“Cuando me enteré de que no llevaban el cinturón de seguridad en el accidente entendí por qué no sobrevivieron. Eso no debería haber ocurrido”.

Explicó que “la práctica habitual de la familia era llevar el cinturón de seguridad. Era una orden del jefe, el padre de Dodi, Mohamed Fayed. Dodi, en particular, odiaba llevar el cinturón de seguridad y yo siempre insistía en ello”.

Por su trabajo con Mohamed Al-Fayed -dueño del Hotel Ritz de París y anteriormente de los grandes almacenes Harrods y del Fulham FC- Lee también protegió a Tom Cruise, Nicole Kidman, Sylvester Stallone y al futbolista Pelé.

Lee, nacido en Burnley y que ha relatado su increíble carrera en el ámbito de la protección personal en su libro "Protecting Diana: A Bodyguard's Story", fue asignado para cuidar de Dodi y Diana, que entonces tenían 36 años, cuando se alojaron en la villa de 30 habitaciones de su jefe en St Tropez, en el sur de Francia, durante julio de 1997.

Lee afirmó que Diana temía ser asesinada. “La vi llorar cuando se enteró del asesinato de su amigo, el diseñador de moda Gianni Versace. Me confió sus propios temores de que algún día pudiera ser asesinada”.

Según él, la princesa le preguntó si creía que el de Versace había sido un asesinato profesional. “Pensé que sí lo era. Entonces ella dijo algo que siempre se me quedó grabado: ‘¿Crees que me harán lo mismo a mí?'. Ella estaba temblando y estaba claro por su tono que realmente pensaba que podrían hacerlo, fueran quienes fueran”.

Lee contó que intentó tranquilizarla, “asegurándole que nadie iba a intentar matarla y que estaba a salvo con nosotros, pero definitivamente ella pensaba que existía el riesgo de que algún día la asesinaran”.

Diana, explicó Lee, quería vivir con Dodi en Estados Unidos. Pensaba que era el único lugar donde no sería perseguida.

Con todo, Lee no cree que Diana haya sido asesinada, como se especula.

“Un testigo que conducía un coche que circulaba delante del Mercedes en París la noche del accidente dijo en la investigación que vio cómo una moto de gran potencia adelantaba al coche unos segundos antes del accidente”.

También habló de la existencia de otro testigo “que circulaba en sentido contrario y vio cómo una segunda moto daba un volantazo para evitar el humo y los restos del vehículo y seguía saliendo del túnel sin detenerse. Los conductores de esas motos nunca fueron encontrados, y eso no es una coincidencia”.

Desde su punto de vista, “los agentes de seguridad que seguían a Diana, posiblemente británicos o un equipo combinado británico-francés, pueden haber provocado inadvertidamente el accidente o estar muy cerca del coche cuando ocurrió. Si se supiera que los agentes del MI6 estaban justo al lado del Mercedes en el momento crítico, mucha gente les habría culpado de ello, y eso habría sido un gran escándalo”.

