CEDAR Key, Florida. Los residentes de Florida que viven en zonas costeras vulnerables recibieron la orden de hacer las maletas y marcharse el martes, mientras el huracán Idalia ganaba fuerza en las cálidas aguas del Golfo de México y amenazaba con desencadenar marejadas ciclónicas y lluvias potencialmente mortales.

Idalia también azotó Cuba con fuertes lluvias el lunes y el martes, dejando a la provincia tabacalera de Pinar del Río bajo el agua y a muchos de sus residentes sin electricidad.

Idalia se había fortalecido a un sistema de categoría 2 el martes por la tarde, con vientos que se fortalecían a 110 mph (177 kph) el martes por la noche. Se preveía que el huracán tocara tierra a primera hora del miércoles como un sistema de categoría 4 con vientos sostenidos de al menos 209 km/h en la región poco poblada de Big Bend, donde el Panhandle de Florida se curva hacia la península. El resultado podría ser un duro golpe para un estado que aún tiene que hacer frente a los daños persistentes del huracán Ian del año pasado.

El Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee calificó a Idalia de "acontecimiento sin precedentes", ya que ningún huracán importante registrado ha pasado nunca por la bahía colindante con el Big Bend.

En la isla de Cedar Key, la comisaria Sue Colson se unió a otros funcionarios municipales para empaquetar documentos y aparatos electrónicos en el Ayuntamiento. Tenía un mensaje para los casi 900 residentes a los que se había ordenado evacuar. Más de una docena de policías estatales fueron de puerta en puerta advirtiendo a los residentes de que la marejada podría alcanzar los 4,5 metros de altura.

"Una palabra: Váyanse", dijo Colson. "No es algo para discutir".

El gobernador Ron DeSantis repitió la advertencia en una conferencia de prensa por la tarde.

"Realmente tienes que ir ahora. Ahora es el momento", dijo. Anteriormente, el gobernador hizo hincapié en que los residentes no necesariamente tienen que salir del estado, pero deben "llegar a un terreno más alto en una estructura segura."

"Pueden aguantar la tormenta allí y luego volver a sus casas", dijo.

No todo el mundo hizo caso de la advertencia. Andy Bair, propietario del Island Hotel, dijo que tenía intención de "cuidar" su bed and breakfast, anterior a la Guerra Civil. El edificio no se ha inundado en los casi 20 años que lleva siendo de su propiedad, ni siquiera cuando el huracán Hermine anegó la ciudad en 2016.

