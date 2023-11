San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció esta noche que en pedirá licencia a la Asamblea Legislativa, para poder dedicarse a su campaña por la reelección, con miras a los comicios de 2024.

En cadena nacional, Bukele dijo que “como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente”.

También pidió al fiscal general que investigue a todos los miembros de su gabinete. “Ustedes no van a la reelección”, dijo a sus funcionarios de gobierno.

"Hay algo a lo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Hay unos presidentes presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces, yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto”, indicó. "Yo no voy a ser el Presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones", añadió, al justificar su solicitud de que su gabinete sea investigado.

La controvertida aspiración a la reelección de Bukele quedó en firme hace unos días, con la decisión del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador de rechazar los últimos recursos que alegaban que su candidatura presidencial viola la Constitución y que pedían anular su suscripción.

Pese a que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2021 que el mandatario sí puede participar en los comicios por segunda ocasión y que sería el pueblo quien tome la decisión

Según aquella resolución, Bukele debe pedir “licencia” de seis meses antes de finalizar su periodo para participar en la contienda presidencial. El mandatario asumió en junio de 2019, para un periodo de cinco años. Las elecciones son el 24 de febrero de 2024.

Para su reemplazo, el mandatario debe proponer una terna al Congreso con posibles designados. El primero de ellos, asumiría la Presidencia durante ese periodo de seis meses. “Seguramente, este proceso lo vamos a hacer en la última plenaria de noviembre”, dijo el martes el titular de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a periodistas.

