MINSK, Bielorrusia.- El líder mercenario que lideró un motín de corta duración contra el Kremlin está en Rusia y sus tropas están en sus campamentos, dijo el presidente de Bielorrusia, lo que plantea nuevas dudas sobre el acuerdo que puso fin al desafío extraordinario. al gobierno del presidente Vladimir Putin.

La afirmación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, no se pudo verificar de forma independiente y el Kremlin se negó a comentar sobre el paradero de Yevgeny Prigozhin. Pero los medios rusos informaron que fue visto recientemente en sus oficinas en San Petersburgo.

No estaba claro si la presencia de Prigozhin en Rusia violaría el acuerdo, que permitió que el jefe del contratista militar del Grupo Wagner se mudara a Bielorrusia a cambio de poner fin a la rebelión y una promesa de amnistía para él y sus tropas. Pero los informes señalaron que el acuerdo puede haberle permitido finalizar sus asuntos en Rusia.

Si eso es cierto, podría sugerir que la amenaza planteada por Prigozhin aún no se ha desactivado por completo y que el Kremlin está actuando con cuidado con él hasta que pueda descubrir qué hacer con las tropas que aún pueden ser leales a él. Putin ha dicho que las tropas de Wagner pueden unirse al ejército ruso, retirarse del servicio o mudarse a Bielorrusia.

Pero gran parte del acuerdo, que fue negociado por Lukashenko, sigue siendo turbio.

La semana pasada, Lukashenko dijo que el líder mercenario estaba en Bielorrusia, pero el jueves dijo a los periodistas internacionales que Prigozhin estaba en San Petersburgo y que también podía viajar a Moscú si así lo deseaba, mientras las tropas de Wagner estaban en sus campamentos. No especificó la ubicación de los campamentos, pero los mercenarios de Prigozhin lucharon junto a las fuerzas rusas en el este de Ucrania antes de su revuelta y también tienen bases en territorio ruso.

También dijo que a Prigozhin se le ha devuelto el dinero en efectivo y las armas que fueron confiscadas por las autoridades rusas.

Cuando se le preguntó dónde está Prigozhin, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, se encogió de hombros y dijo que el Kremlin no tiene ni el deseo ni los medios para rastrear sus movimientos, pero reafirmó que el acuerdo que puso fin al motín preveía su traslado a Bielorrusia.

Lukashenko dijo que su gobierno le ofreció a Wagner, que ha enviado tropas por todo el mundo para luchar por los intereses de Rusia, el uso de campamentos militares bielorrusos pero que la empresa no había tomado una decisión final.

El Kremlin ha minimizado el hecho de que Prigozhin escapó del castigo por su motín, mientras que otros críticos de Putin se han enfrentado a duras penas de prisión, exilio o incluso la muerte, diciendo que el trato con el jefe de Wagner era necesario para evitar un derramamiento de sangre masivo.

El líder bielorruso restó importancia a las sugerencias de que Putin podría ordenar la muerte de Prigozhin y dijo: "Si crees que Putin es tan vicioso y vengativo como para acabar con él, no, no va a suceder".

El miércoles, los periódicos rusos en línea Fontanka e Izvestia publicaron videos y fotos de la opulenta mansión de Prigozhin en la segunda ciudad más grande de Rusia que mostraban montones de dinero en efectivo, lingotes de oro y una chaqueta completamente cubierta de medallas que recibió Prigozhin, incluida la medalla Héroe de Rusia, una de los premios más importantes del país. También publicó una colección de selfies que lo mostraban posando con varias pelucas, barbas postizas y uniformes extranjeros, un aparente reflejo de los despliegues de Wagner en Siria y varios países africanos.

Una foto colgada en la mansión mostraba una fila de cabezas decapitadas. En una imagen publicada, también se podía ver un mazo de recuerdo de gran tamaño con la inscripción "para negociaciones importantes". El mazo se ha convertido en un símbolo de Wagner después de los informes de que sus tropas usaron la herramienta para matar a golpes a los desertores.

Cuando se le preguntó si Prigozhin y sus mercenarios eventualmente se mudarían a Bielorrusia, Lukashenko respondió evasivamente que eso dependería de las decisiones del jefe Wagner y del gobierno ruso. El líder bielorruso dijo que no cree que la presencia de mercenarios en su país conduzca a su desestabilización y dijo que las tropas de Wagner allí deberían firmar un contrato con las autoridades bielorrusas que detallaría las condiciones y limitaciones de sus acciones.

Rechazó las sugerencias de que los mercenarios podrían atacar Ucrania desde territorio bielorruso, que las tropas rusas utilizaron como escenario antes de su invasión a Ucrania en febrero de 2022. Moscú también ha mantenido una presencia militar en Bielorrusia.

Durante su breve revuelta, los mercenarios de Prigozhin barrieron rápidamente la ciudad de Rostov-on-Don, en el sur de Rusia, y capturaron el cuartel militar allí antes de marchar a unos 200 kilómetros (125 millas) de la capital rusa. Prigozhin lo describió como una "marcha de la justicia" para expulsar a sus enemigos de toda la vida, el ministro de defensa ruso y el jefe militar del país, cuyo manejo de la guerra en Ucrania criticó.

Los combatientes de Wagner enfrentaron poca resistencia, rompiendo barricadas ocasionales y derribando al menos seis helicópteros y un avión del puesto de mando, matando al menos a 10 aviadores.

Cuando se cerró el trato, el jefe Wagner ordenó a sus tropas que regresaran a sus campamentos.

La rebelión fallida representó la mayor amenaza para Putin en sus más de dos décadas en el poder, exponiendo su debilidad y erosionando la autoridad del Kremlin.

Lukashenko dijo que advirtió a Prigozhin que él y sus tropas serían destruidos si no lograban un acuerdo rápido para poner fin a su motín y que Bielorrusia enviaría una brigada para ayudar a proteger Moscú.

“Había que cortarlo de raíz. Fue muy peligroso, como muestra la historia”, dijo Lukashenko.

Cuando se le preguntó sobre el despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en Bielorrusia, Lukashenko dijo que están destinadas a disuadir cualquier agresión contra el país. Putin y Lukashenko han dicho que algunos de ellos ya se han trasladado a Bielorrusia, y el líder bielorruso reafirmó el jueves que un "cierto número" de ellos se ha trasladado a Bielorrusia y el resto se entregará antes de fin de año.

Lukashenko dijo que Rusia lo consultaría sobre cualquier posible uso de esas armas y agregó que solo podría ocurrir en respuesta a un acto de agresión de la OTAN contra Rusia o Bielorrusia.

“Si no quiero algo, si nuestra gente y el estado no lo quieren, significa que no sucederá”, dijo.

El líder bielorruso señaló que “estas armas tienen fines estrictamente defensivos”.

Agregó: “No nos toques, y nunca usaremos estas armas mortales”.

