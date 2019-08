Una presentadora de televisión tuvo que pedir disculpas públicamente por comparar a su colega afroamericano con un gorila bebé del zoológico de Oklahoma City, en Estados Unidos.

“Se parece a ti”, dijo Alex Housden a Jason Hackett el jueves pasado al término del programa matutino de Oklahoma que ambos conducen en el canal KOCO-TV, una afiliada de la cadena CNN, que informó sobre lo ocurrido.

Las palabras de Housden provocaron la ira de los usuarios de las redes sociales , quienes exigieron que la mujer sea despedida.



“Ayer dije algo que era desconsiderado, inapropiado y lastimé a la gente”, dijo Housden entre lágrimas un día después del suceso.

“Y quiero que sepas, entiendo cuánto te lastimé y cuánto te he lastimado. Te amo tanto, y has sido uno de mis mejores amigos durante el último año y medio. Y nunca haría nada a propósito para lastimarte. Y amo a nuestra comunidad y quiero que todos sepan, desde el fondo de mi corazón, me disculpo por lo que dije. Sé que estuvo mal y lo siento mucho”, continuó la presentadora.



White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K

— Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019