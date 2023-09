Kayleigh Craddock, una exreina del baile de bienvenida de una secundaria en Texas no podrá coronar a su sucesora después de que portará una estola mexicana en su ceremonia de graduación en mayo pasado.

De acuerdo con CNN news, la joven de 18 años estaba emocionada de regresar a su vieja escuela para coronar a la próxima reina del baile en Brazosport High School en Freeport.

Sin embargo, su madre Cynthia Vásquez, indicó que no podrá participar en la celebración después de que el director del instituto se pusiera en contacto con la familia para informales que Kayleigh ya no era bienvenida al baile tras haber violado los códigos de ética.

En una declaración, el Distrito Escolar Independiente de Brazosport señaló que la familia de la joven había sido informada sobre el código de vestimenta antes de la ceremonia de graduación.

"Se pidió al estudiante que cumpliera con las pautas de vestimenta y se negó", dice el comunicado. "La graduada fue reina del baile el año pasado; sin embargo, debido a la insubordinación en la ceremonia de graduación en mayo pasado, la graduada no fue invitada a participar en la coronación de la Reina del baile de este año".

Según la escuela, un maestro se habría acercado a la joven para pedirle que escondiera su estola entre el vestido, no obstante, Vázquez cuestionó la versión de la escuela y señaló que no le dieron la indicación sobre su vestimenta.

"Amo ser mexicana y siempre estaré orgullosa”

Asimismo, Kayleigh Craddock, quien ahora es estudiante de primer año en la Universidad Estatal Sam Houston, dijo a KHOU que se había sentido orgullosa de usar la estola para aceptar su diploma.

“Quería representar mi cultura. Amo ser mexicana y siempre estaré orgullosa”, dijo. Pero, explicó que, si le hubieran dicho que no podía usar la estola, se la habría quitado.

"No lo habría traído si no estuviera dentro del código de vestimenta", "no lo habría traído y punto", agregó.

En este sentido, Cynthia Vásquez no es el primer padre de familia en emitir una denuncia en contra del código de vestimenta de un distrito escolar. Recientemente, Darresha George y su hijo, Darryl, presentaron una demanda federal por discriminación.

La Escuela Secundaria Barbers Hill indicó que las rastas de cabello del joven violan la política del código de vestimenta del Distrito Escolar en cuanto a la longitud del cabello de los estudiantes varones.

