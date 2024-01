En Sevilla, España, ha surgido una polémica por la imagen de la Semana Santa de este 2024 que muestra a Cristo coronado y apenas cubierto por un paño sobre un fondo rojo.

La obra es del pintor sevillano Salustiano García, quien dijo que se fijó en el rostro de su hijo Horacio para crear el del Cristo.

CARTEL DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA 2024#SSantaSevilla24 pic.twitter.com/310PG5Hyfo — Pasión de Sevilla 🕯️ (@PasionDSevilla) January 27, 2024

De acuerdo con palabras del autor: "Cuando me pidieron crear el cartel de la Semana Santa, estuve tentado representar a Jesucristo yacente, pero esa idea la descarté pronto. Caí en la cuenta de que mi trabajo siempre se había posicionado del lado más sereno e iluminado de la vida", indicó el artista.

“La parte luminosa de la Semana Santa”

Por este motivo, decidió que en su cuadro "debía celebrar la parte luminosa" de la fiesta religiosa, es decir, "la Resurrección".

"No voy a opinar del cartel porque me bloquean la cuenta. Esto no es mi Semana Santa ni mi Sevilla representada", posteó una persona en X, antes Twitter.

"Un cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla sin ningún aspecto característico de la Semana Santa de Sevilla. Un cartel vacío", añadió otro usuario.

El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha presentado este sábado en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur la obra, que refleja “la parte luminosa de la Semana Santa”, según indica el autor, que además ha presentado la imagen insertada en una caja de luz.

El presidente de la Red Estatal de Municipios Orgullosos, Manolo Rosado, lo ha definido como "maravilloso y rompedor”, reportó la Vanguardia.

La especialidad del autor es el retrato aunque no se considere retratista. Su estilo realista se basa tradicionalmente en tres colores -rojo, negro y blanco- de los que exprime infinitas tonalidades que juegan con la luz, indicó el Diario de Sevilla.

