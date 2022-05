Polémica en Florida: estudiantes no recibirán anuarios hasta que se cubran las fotos de alumnos con banderas arcoíris

Longwod.- Cientos de estudiantes de una escuela secundaria de Florida no recibirán sus anuarios hasta que se cubran las fotos de alumnos con banderas con los colores del arcoíris y un cartel de “amor es amor” en una protesta contra la ley estatal llamada “no digas gay”.

Autoridades de la escuela dijeron que no desean que parezca que la escuela apoya la protesta de los estudiantes.

El director de la Escuela Secundaria Lyman, Michael Hunter, dijo en un comunicado el lunes que las “fotos y descripciones” de una manifestación estudiantil en marzo contra la Ley de Derechos de los Padres en la Educación no fueron “captadas previamente en el proceso de revisión”.

La ley sancionada por el gobernador republicano Ron DeSantis, prohíbe dar clases sobre orientación sexual o identidad de género desde el jardín de infantes hasta tercer grado.

“En lugar de reimprimir el anuario, con un fuerte aumento del costo y demora, hemos optado por cubrir ese material que incumple las normas de la junta a fin de distribuir los anuarios lo antes posible”, dijo el director en su comunicado.

La asesora del anuario por parte del profesorado, Danielle Pomeranz, dijo al diario Orlando Sentinel que le pidieron que estudiara la colocación de adhesivos sobre las fotos y descripciones de la manifestación. Dijo que la reimpresión de los anuarios costaría 45 mil dólares.

“Esto no debería suceder porque lo que hicimos como periodistas fue registrar lo que sucedía en los terrenos de nuestra escuela”, dijo Skye Tiedemann, uno de los jefes de redacción del anuario, al Sentinel. “Cubrir eso no está bien... Esto es censura”.

Tiedemann dijo a la emisora WKMG que los estudiantes iban a realizar una fiesta el lunes en la que los compañeros de curso firmarían los anuarios, pero se canceló.

Los estudiantes de la escuela de Longwood, cerca de Orlando, han creado el hashtag #stopthestickers (detengan los adhesivos) que circula en redes sociales. Planeaban una marcha pacífica el martes por la noche, cuando se reúne la junta escolar del condado de Seminole, informó WKMG.

A Seminole County HS is literally COVERING UP school protests against #DontSayGay in their 2022 yearbook.

This censorship is a direct result of the law these students were protesting. #WeWillNotBeErased in this so-called "free state".

I SUPPORT THE STUDENTS#StopTheStickers pic.twitter.com/GZGNQTCYxE

— Rep. Carlos G Smith (@CarlosGSmith) May 9, 2022