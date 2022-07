Píldora abortiva, negocio pujante y sin control en América Latina

San José. – “Llegaste al sitio correcto”, se proclama en una página en internet que promueve la venta de la pastilla abortiva misoprostol en Costa Rica, pese a que la interrupción voluntaria del embarazo es prohibida en este país y solo se permite si hay riesgo para la vida de la mujer. “Aquí conseguirás la pastilla misoprostol marca Cytotec original de Pfizer. Con Cytotec Costa Rica compras la pastilla para abortar totalmente garantizada”, explica la empresa promotora del producto.

“Además te damos toda la asesoría profesional para un aborto seguro desde casa, no te dejaremos sola en ningún momento ante este tema tan delicado como es el embarazo no deseado. No juzgamos, no criticamos y consideramos que cada persona tiene derecho a decidir lo mejor para su futuro”, aclara.

Vía WhatsApp, la compañía remitió a EL UNIVERSAL información en detalle sobre el medicamento—“no tiene efectos secundarios”, recalcó--, las recomendaciones generales de uso y los precios, que oscilan entre 79 dólares por cuatro pastillas a 208 dólares por 12, pero con ofertas intermedias: 122 dólares por 6, 143 dólares por 8 y 172 por 10.

“Entregas en San José centro todos los días. Pagos en efectivo únicamente”, detalló. Para zonas del interior del país, se sugirieron los envíos por encomienda de empresas del transporte de pasajeros en autobuses. “Discreción, efectividad y satisfacción”, aseguró.

Datos comerciales mostraron que 60 píldoras valen unos 15 dólares en EU.

El negocio en Costa Rica es una vieja práctica y se reproduce en los países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está prohibido, pero los negociantes de medicinas ilícitas de la zona hacen números alegres.

Por la ilegalización del aborto en Estados Unidos, el precio en el mercado negro del producto podría aumentar sin control en las naciones prohibicionistas, totales o parciales, de la interrupción voluntaria del embarazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que su uso es seguro y recomendó el acompañamiento por telemedicina.

La Corte Suprema de Justicia de EU revocó el pasado 24 de junio un histórico fallo de 1973 que, sin tener rango constitucional, legalizó el aborto en ese país. Ilegalizado, la producción de misoprostol en EU podría ser restringida en algunos estados y provocar un desabasto en los mercados clandestinos latinoamericanos y caribeños.

EL UNIVERSAL comprobó que en naciones que, como El Salvador, cerraron la opción del aborto en cualquier circunstancia, hay abundante oferta de misoprostol en internet.

El medicamento está legalizado en algunos países, porque se usa para problemas estomacales y otros padecimientos o para inducir partos en centros legales de salud. Como abortivo farmacológico y alternativa a métodos invasivos, es contrabandeado como las drogas ilícitas y circula en el hemisferio con la venta en la clandestinidad en los países con restricciones para el aborto.

Negocios clandestinos similares a los de El Salvador existen en Honduras, Jamaica, República Dominicana, Surinam y Haití, que integran el grupo de prohibición total del aborto en América, confirmó este diario.

Una firma de Honduras se publicita en internet como ayuda a “personas como tú, que no cuentan con el apoyo de los servicios de salud”, porque es un asunto que todavía “es un tabú en la sociedad y todos critican”.

En las distintas páginas de internet se detalla que la medicina, que se puede ingerir o colocar en la vagina, debe aplicarse entre la sexta y décimo segunda semana de embarazo y es 90% efectiva.

La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia, Argentina, Cuba, Uruguay y Guyana. Perú, Costa Rica, Bahamas, Granada, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves la permiten solo si la vida de la mujer está en riesgo.

Bolivia y Santa Lucía incluyen salud mental, violación e incesto y deterioro fetal y de la mujer y Ecuador por la salud de la madre y otros motivos. Belice, Barbados y San Vicente y Las Granadinas lo autorizan por salud de la madre o del feto, violación e incesto y factores socioeconómicos y culturales.

México lo mantiene ilegal excepto por salvar a la mujer, violación y deterioro fetal y con variantes por estados. Panamá lo autoriza por salud de la mujer, violación y deterioro fetal y con autorización o notificación de los padres, y Brasil por salud de la madre, violación y causas adicionales.

Chile lo permite por deterioro fetal y de la mujer y violación, y Venezuela, Guatemala, Paraguay, Dominica, Antigua y Barbuda por salud de la madre.

Posiciones opuestas

Al defender el aborto con medicinas, la filial en Bogotá del (no estatal) Centro de Derechos Reproductivos, grupo mundial defensor de derechos humanos, planteó a este periódico que “es considerado ampliamente seguro y eficaz; el nivel de seguridad y eficacia varía según el régimen de medicamentos y la edad gestacional”.

“Una revisión sistemática realizada en 2015 de 20 estudios con mujeres que tuvieron un aborto con medicamentos inducido con mifepristona (otro fármaco) seguida de misoprostol mostró una tasa de eficacia general de 96.6%; por eficacia se entiende que la mujer no necesitó ningún otro tratamiento médico”, precisó.

“Peligrosísimo”, refutó el costarricense Luis Jiménez, doctor en bioética por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma y vicepresidente del (no estatal) Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), de esta capital.

“Vender pastillas abortivas por internet es exponer a las mujeres a un aborto peligroso, porque se hace generalmente en condiciones no óptimas. Es un negocio clandestino, ilegal. Esto puede causar que el feto quede dentro del vientre y junto con el útero y todos los ‘productos’ del embarazo causar una infección y la muerte de la mujer”, adujo Jiménez a este periódico.

Jiménez sentenció: “En cualquier método que expone a la madre a la muerte, como un aborto, sea legal o ilegal, se corre gran riesgo. No existe aborto seguro, ni legal ni ilegal. Todo aborto es invasivo”.