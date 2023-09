Una triste historia enluta a una familia colombiana del departamento de Santander con el homicidio de Julián Bautista Rincón García, un joven de 29 años de edad, quien fue asesinado en medio de una riña en el barrio Bavaria de Bucaramanga.

Julián no había tenido contacto con su mamá y hermanas desde los cinco años, cuando salió de la casa que compartía con su madre y sus hermanos, y hace cinco meses volvió a reencontrarse con su familia en la capital de Santander.

Según relató su progenitora, Julián se había desaparecido y volvieron a restablecer su relación desde principio de este año.

Lamentablemente, el hombre de 29 años de edad falleció por recibir heridas cortopunzantes al sostener una riña con una persona con la que había trabajado. Según el reporte de la Policía, la víctima fue a reclamar un dinero por un trabajo que había hecho, y, al parecer, el pago le pareció injusto, lo que desató una pelea.

"La riña se presentó al momento en que la víctima le estaba cobrando un dinero a una persona conocido con el alias El mono, por un trabajo de una obra de construcción que realizaron en el trascurso de la semana. A raíz del reclamo se desato una riña y alias El mono le ocasiona una herida con arma blanca y emprende la huida.

Posteriormente, la víctima es trasladada por su hermano a el hospital del norte quien fallece por la gravedad de las heridas", dice la Policía.

Ante esta situación, la mamá de Julián, quien compartió muy poco con su hijo clama justicia. La policía aún no da con el paradero del agresor.

Entre lágrimas describió que hace cinco meses lo encontró desde que tenía cinco años y solo pudo compartir tres meses, pues el trabajo los impedía estar juntos todo el tiempo.

En medio de su relato desgarrador describió a Julián como una persona humilde y sencilla, incapaz de hacer daño a otra persona.

"Él era trabajador, humilde. Colabórenme para que no quede impune, tenía 24 años de no verlo y hace cinco meses lo volví a ver, me quitaron el corazón, me quitaron la vida. Que se haga justicia por favor. Solo compartí tres meses con mi chinito, ayúdenme", dijo entre lágrimas la progenitora.

