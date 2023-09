A cinco días del feminicidio de Ana María Céspedes presuntamente a manos de su exnovio, Alan Gil Romero, su madre habló sobre la tragedia que cayó sobre su familia en Atizapán, Estado de México.

En una entrevista para la revista colombiana Semana, Ximena Céspedes contó que el 12 de septiembre trató de comunicarse con su hija, como hacía siempre, pero a diferencia de otros días no respondió.

Explicó que después su hija respondió con un mensaje "extraño", lo que la hizo entender que algo estaba mal, "porque ella nunca hablaba así".

“Ahí mismo llamé al vecino, el vecino fue a la casa y ya la encontró sin vida”, relató.

La madre de Ana María aseguró al medio que su hija no tenía enemigos y que no hay alguien más de quien sospeche, además de su exnovio, pues señaló que ya la había amenazado.

Relató que que Alan Gil y Ana se conocieron en el colegio, estudiaron varios años juntos y eran amigos hasta iniciar la relación.

“Ellos llevan una relación de año y medio, ya desde junio habían terminado. Él le llamaba mucho, le mandaba muchos mensajes, sí la acosaba bastante, le rogaba que regresara. Parece que a partir del domingo comenzó ya a amenazarla”, declaró al medio.

Tras la tragedia la familia de Ana María solo pide que haya justicia y que este hecho debe servir para que no haya más feminicidios.

"El caso de Ana María no es un caso aislado, pasa en nuestros países, en México pasa muchísimo, en Colombia pasa muchísimo, entonces lo que queremos es, por un lado, que se haga justicia, pero también que podamos generar políticas públicas en nuestros países que nos permitan que estos casos no sean comunes".

Conluyó diciendo que no solo no quiere que el caso de Ana María no quede impune, sino que realmente sea un ejemplo para que la gente no normalice estos temas”

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo también expresó su pena a través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

NUNCA NUNCA !! Creí poder estar tan cerca de de un acto tan brutal como despreciable que un FEMINICIDIO. Hoy con el dolor en el alma y el corazón ♥️ no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta… — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 17, 2023

¿Quién era Ana María Serrano Céspedes?

Ana María Serrano Céspedes era una joven de 18 años de edad, ingresó hace dos meses a estudiar Medicina y tenía el sueño de convertirse en cardióloga.

Ana era hija de la presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ximena Céspedes, y sobrina de José Manuel Restrepo Abondano exministro de Hacienda y Comercio de Colombia.

De acuerdo con su madre, ella era una "niña maravillosa", que tocaba todos los corazones de las personas que la conocían.

"Todo el mundo la quería, ella era de esas niñas que de verdad tienen un brillo importante en la vida", asegura Ximena

Manuel Restrepo, su tío, menciona que la joven quería tener una familia e irradiar en la sociedad su inteligencia, creatividad, vivacidad, alegría y amor. Además de que siempre será recordada con cariño.

