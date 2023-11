El papa Francisco urgió este jueves a los participantes de la COP28 en Dubái a "pensar en el bien común" más que en "los intereses circunstanciales de algunos países o empresas", según un mensaje publicado en la red social X.

"Ojalá que quienes intervengan en la #COP28 sean estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos, más que en los intereses circunstanciales de algunos países o empresas", escribió.

Y agregó: "Ojalá que muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza".

Papa Francisco cancela participación en la COP28 por problemas de salud

El jerarca católico canceló su participación en la cumbre climática de este año, que se lleva a cabo en Dubái, debido a problemas respiratorios y por recomendación de los médicos.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó que aunque el cuadro clínico general del pontífice "mejora", los médicos le han recomendado no realizar el viaje que estaba previsto del 1 al 3 de diciembre.

"El papa Francisco ha acogido con gran pesar esta solicitud de los médicos y el viaje ha quedado anulado", apuntó en un comunicado.

"Agradecer a Dios que no fue una pulmonía"

El papa explicó este jueves la razón de su ausencia a la COP28: "La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado. Y esto en esta situación bronquial, no es conveniente", confesó en una audiencia con los participantes de un seminario en el Vaticano.

"Sí, gracias. Como ven, estoy vivo. El médico no me dejó ir a Dubái (...) Agradecer a Dios que no fue una pulmonía. Es una bronquitis muy aguda, infecciosa", aclaró el papa en este acto. Con información de EFE.

