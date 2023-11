La mexicana Ilana Gritzewsky estuvo entre los liberados por Hamas este jueves, en el en el séptimo día del acuerdo de tregua con Israel. "Con enorme alegría informo que Ilana Gritzewsky, una de las dos (personas de nacionalidad mexicana) retenidas en Gaza, fue liberada hoy", señaló la canciller Alicia Bárcena en su cuenta de X.

Benito Gritzewsky Sissa, de 64 años y de la Ciudad de México, contó en octubre a EL UNIVERSAL cómo fue el secuestro de su hija: "Mi último contacto con ella fue a las 07:00 de la mañana, hicimos una videollamada y me dijo: ‘Papá, se metieron terroristas al kibutz, hay disparos, tengo miedo’, después de eso perdí contacto con ella, fue hasta las 10:00 de la mañana que su novio habló con su madre —delicada de salud— y le mencionó que los terroristas entraron a su casa, desde entonces no sabemos nada de ellos”.

Declaró en ese momento que "Ilana es una chica luchadora, muy guerrera, amigable y sincera, le encanta lo que es la repostería, es su pasión. Adora a su perro".

"Se la llevaron para la zona de Gaza. Desde entonces mi actual pareja, mi hija menor y yo hemos tomado la decisión de ir a manifestarnos y luchar porque regresen a casa”, comentó entonces Gritzewsky Sissa a este medio.

“Estamos muy alterados, muy nerviosos, estamos luchando prácticamente de todas las maneras para poder traerlos de regreso, varias familias se nos han sumado (...) se han ido formando varios grupos en donde están todos los familiares de rehenes y personas desaparecidas por Hamas. Sólo exigimos (...) que regresen todos a casa sanos y salvos”.

Ilana creció en Cancún, Quintana Roo, y llegó a Israel para estudiar la preparatoria, donde tras haber finalizado sus estudios comenzó una vida en el kibutz Nir Oz trabajando para una farmacéutica. En la mañana del 7 de octubre, Hamas atacó desde la Franja de Gaza y tomó cerca de 220 rehenes.

De profesión transportista, su padre, Gritzewsky Sissa, indicó: “Hamas dijo que iba a liberar a los rehenes con doble nacionalidad, pero no sabemos, cuándo, cómo, ni a qué hora, realmente no sabemos nada”. Pese a todo, indicó que mantiene la fe. Expresó: “Quiero que regresen a mi hija, a su novio y a todos los rehenes secuestrados. La gente debe entender que Israel no está peleado con el pueblo palestino [sino con] la organización terrorista Hamas. Hamas está provocando la muerte de muchos civiles, queremos que se acabe el terrorismo para que podamos vivir en paz pueblos hermanos”.

En aquel instante adelantó a este medio que en caso de que Ilana sea liberada y quiera regresar a México, la ayudará a salir de Israel. “Lo importantes es que mi hija se encuentre fuera de la zona de riesgo y ver la posibilidad de algún tratamiento sicológico para ella”, dijo.

The Times of Israel y Haaretz indicaron que Ilana hizo el trámite para regresar a Israel hace 14 años. Su padre y su hermana también emigraron a Israel.

Ocho rehenes israelíes, entre ellos binacionales de Uruguay, México y Rusia, fueron liberados por Hamas en el séptimo día del acuerdo de tregua con Israel, anunció el mediador Qatar en la madrugada del viernes.

