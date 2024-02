ISLAMABAD.- Organismos paquistaníes de regulación de medios bloquearon la red social X, antes Twitter, y los usuarios de todo el país encontraban este jueves un sexto día de cortes e interrupciones parciales o completos.

La Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán no hizo comentarios sobre el corte del servicio y funcionarios del gobierno no respondieron a reiteradas consultas de The Associated Associated Press.

Activistas de derechos humanos han exigido que se restauren por completo los servicios de internet y el acceso a redes sociales. Washington también ha instado a Pakistán a levantar las restricciones a X.

El apagón se reportó primero durante el fin de semana, cuando el partido político del encarcelado ex primer ministro de Pakistán Imran Khan anunció protestas contra lo que describe como las elecciones parlamentarias amañadas del 8 de febrero.

En la votación, los candidatos respaldados por Khan, que está inhabilitado y no puede presentarse, obtuvieron el mayor número de escaños, pero no alcanzaron la mayoría necesaria para formar gobierno.

Lee también: Detienen a exprimer ministro de Pakistán tras condena por corrupción

Los organizadores de protestas suelen utilizar plataformas de redes sociales para movilizar a sus seguidores y difundir sus convocatorias.

Crece la inestabilidad política en Pakistán tras los comicios

La inestabilidad política ha crecido en Pakistán desde los comicios. Los organismos paquistaníes de supervisión electoral rechazan las acusaciones del partido de Khan sobre fraude electoral. El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf, o TPI, dijo el jueves que se había restringido el acceso a X para suprimir su voz en redes sociales.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, expresó el miércoles sus preocupaciones en un comunicado a periodistas sobre el corte de servicio y las restricciones a la libertad de expresión y asociación en Pakistán.

“Seguimos pidiendo a Pakistán que respete la libertad de expresión y restaure el acceso a redes sociales que se ha restringido, incluido Twitter, ahora conocido como X”, dijo Miller. “Hemos y seguiremos recalcando la importancia de respetar estas libertades fundamentales durante nuestros contactos con funcionarios paquistaníes”.

Los rivales de Khan, incluido el exprimer ministro Shehbaz Sharif, intentan formar un gobierno de coalición. Sharif sucedió a Khan cuando fue depuesto en una moción de censura en el parlamento en 2022. Desde entonces, Khan ha recibido condenas que según sus seguidores tenían motivaciones políticas para evitar que volviera a presentarse.

Lee también: Exprimer ministro de Pakistán, Imran Khan, obtiene protección ante arresto en casos de terrorismo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare