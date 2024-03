El presidente estadounidense, Joe Biden, confundió dos veces a Gaza con Ucrania cuando anunciaba que Estados Unidos proporcionaría la ayuda humanitaria que los palestinos necesitaban desesperadamente.

El viernes confirmó que se lanzaría asistencia humanitaria desde el aire en Gaza y dijo que Estados Unidos "insistiría" en que Israel hiciera más para facilitar la ayuda a los afectados por la hambruna y los efectos de la guerra, diciendo: "Las vidas de los niños están en peligro".

Biden se refirió erróneamente dos veces a los lanzamientos desde el aire para ayudar a “Ucrania”, lo que dejó a los funcionarios de la Casa Blanca para aclarar que en realidad se refería a Gaza.

Biden hizo el anuncio mientras recibía a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Washington.

Dijo: “La ayuda que fluye hacia Gaza no es suficiente. Vidas inocentes están en juego y las vidas de niños están en juego. No nos quedaremos quietos hasta que lleguemos más ayuda allí. Deberíamos recibir cientos de camiones, no sólo varios”.

Hablando en la Casa Blanca el viernes, el presidente de Estados Unidos dijo: “En los próximos días, nos uniremos a nuestros amigos en Jordania y otros que están proporcionando lanzamientos aéreos de alimentos y suministros adicionales en Ucrania”.

Biden dijo que Estados Unidos “buscaría seguir abriendo otras vías en Ucrania, incluida la posibilidad de un corredor marítimo para entregar grandes cantidades de asistencia humanitaria. Además de ampliar las entregas por tierra, vamos a insistir en que Israel facilite más camiones y más rutas para que cada vez más personas reciban la ayuda que necesitan”.

