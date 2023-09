Un juez federal denegó la solicitud de Hunter Biden de comparecer virtualmente para su primera audiencia judicial en el caso federal de armas en su contra y fijó su lectura de cargos para el 26 de septiembre.

La comparecencia inicial ante el tribunal y la lectura de cargos del hijo del presidente Joe Biden se llevarán a cabo a las 10 am ET del martes ante el juez magistrado Christopher J. Burke, reportaron medios como CNN.

“Al final, el tribunal está de acuerdo tanto con el demandado... como con el gobierno... en que el demandado no debería recibir un trato especial en este asunto; salvo alguna circunstancia inusual, debería ser tratado igual que cualquier otro acusado en nuestro tribunal. Cualquier otro acusado deberá asistir personalmente a su comparecencia inicial. Lo mismo ocurre aquí”, escribió el juez.

Por la mañana, el fiscal especial David Weiss argumentó que se debería exigir que Hunter asista en persona para “promover la confianza del público” de que el hijo del presidente no está recibiendo un trato especial. La oficina de Weiss notó un giro inesperado de los acontecimientos en su audiencia de declaración de culpabilidad en julio.

Un abogado del hijo del presidente argumentó en un expediente judicial el martes que Hunter no debería tener que comparecer en persona y que una lectura de cargos virtual ayudaría a “minimizar una carga innecesaria sobre los recursos del gobierno y la interrupción del tribunal y las áreas del centro cuando un persona protegida por el Servicio Secreto vuela por todo el país y luego debe ser transportada hacia y desde un lugar en el centro”.

Biden vive en California. La lectura de cargos se llevará a cabo en un tribunal federal de Delaware.

El abogado de Biden, Abbe Lowell, dijo en la presentación del martes que Biden “se declarará no culpable y no hay ninguna razón por la que no pueda pronunciar esas dos palabras por videoconferencia”.