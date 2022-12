ONU insta a México a "proteger" a los periodistas y no atacarlos

Las autoridades de México deben "garantizar la seguridad" de los periodistas y no atacarlos, exigió este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, días después de que el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva saliera ileso de un atentado en Ciudad de México.

"Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades", tuiteó el Alto Comisionado, instando a "México a cumplir con su obligación de garantizar su seguridad".

"Si no lo hace, no solo contribuye a la autocensura, sino que alienta la violencia contra los medios", señaló la organización.

Journalists need protection, not attacks from authorities – UN Human Rights Chief @volker_turk calls on #Mexico to fulfil its obligation to guarantee their safety. Failure to do so, not only contributes to self-censorship, but encourages violence against the media.

