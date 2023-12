El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que Israel no puede ganar en Gaza a menos que proteja a los civiles en entornos urbanos difíciles.

"Al igual que Hamas, el Estado Islámico (ISIS) estaba profundamente arraigado en las zonas urbanas. Y la coalición internacional contra ISIS trabajó duro para proteger a los civiles y crear corredores humanitarios, incluso durante duras batallas”, dijo Austin a legisladores, líderes empresariales y de defensa y funcionarios gubernamentales que asisten a una conferencia de seguridad en Washington.

“Así que la lección no es que se puede ganar en una guerra urbana protegiendo a los civiles. La lección es que en la guerra urbana sólo se puede ganar protegiendo a los civiles”, añadió. "Si empujas [a los civiles de Gaza] a los brazos del enemigo, reemplazas una victoria táctica con una derrota estratégica".

Al defender el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania, Austin indicó que “el mundo sólo se volverá más peligroso si los tiranos y terroristas creen que pueden salirse con la suya con una agresión generalizada y una matanza masiva”.

“Se oirá a algunas personas tratar de calificar la retirada estadounidense de la responsabilidad como un nuevo liderazgo audaz”, dijo Austin. “No se equivoquen: no es audaz. No es nuevo. Y no es liderazgo”, mencionó, burlándose de las políticas aislacionistas del expresidente Donald Trump.

Austin pidió a los legisladores entre la multitud que aprueben tanto el presupuesto militar como la financiación suplementaria para las guerras.

"Nuestros competidores no tienen que operar bajo resoluciones continuas", declaró. "Y hacerlo erosiona tanto nuestra seguridad como nuestra capacidad de competir".