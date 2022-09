San José. – “En México nos siguen arrebatando a los bebés de los brazos de las madres. Nos los roban y los desaparecen”.

Así, enfática, sin titubear, con un profundo dolor, la mexicana Maribel Enciso, de 43 años, narró a EL UNIVERSAL las angustias que sufre desde que, al mediodía del 21 de septiembre de 2010 en Tecamac, Estado de México, un hombre le robó a su única hija —María José Monroy Encino, de 11 meses— y sumió a su familia en un calvario interminable de misterio y esperanza, desencanto y reproche.

Maribel, su esposo —a quien ella, por seguridad de él, solo prefirió identificar como Monroy— y el resto de sus parientes se sumaron a las decenas de miles de familias mexicanas que son buscadoras de las decenas de miles desaparecidos en México y que, en su incansable labor, soportan una amenaza constante de las redes criminales y subsisten en riesgo de muerte.

El más reciente ejemplo de ese peligro se registró el pasado 30 de agosto en México con la privación de libertad y el asesinato de la mexicana Rosario Rodríguez Barranza, de 44 años y madre buscadora de Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez, desaparecido en 2019 cuando tenía 20. El homicidio coincidió con el recuerdo, en esa fecha, del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Rosario fue sorprendida cuando se dirigía a su casa luego de salir de una misa en honor a su hijo en la colonia Palos Blancos, en la localidad de La Cruz del municipio de Elota, en el estado de Sinaloa. En un hecho que se desarrolló en presencia de Alonso, hijo de Rosario, un comando de hombres armados la atacó y se la llevó y al día siguiente apareció asesinada, pero el deceso habría ocurrido el mismo martes, según datos oficiales.

María José y Fernando Abixahi engrosan la lista de más de 94 mil personas de ambos sexos desaparecidas en diferentes zonas mexicanas a partir del 15 de marzo de 1964, de acuerdo con los recuentos de la Secretaría de Gobernación de México. Rosario pasó a la lista de las víctimas paralelas de un fenómeno de incesante hostigamiento a familiares y allegados.

“Es un drama tremendo”, relató Maribel.

En vísperas de cumplirse este mes 12 años de la desaparición de María José, la madre buscadora reafirmó que, pese al correr del tiempo, “no perdemos la esperanza de encontrarla… con el apoyo de los mexicanos y de personas de otros países”.

En brazos

Maribel se encontraba trabajando aquel mediodía fatídico en su consultorio de optometrista en Tecamac y tenía en sus brazos a María José.

“De pr0nto llegó un hombre en bicicleta y dijo que quería un examen de la vista. Pero cerró las dos puertas del consultorio y me empezó a amenazar con una navaja, como fingiendo un asalto. Me ordenó que colocara a la niña en una silla. En ese momento aprovechó y con la navaja me cortó en el cuello por la yugular, casi hasta la tráquea”, describió.

Maribel se desvaneció, pero logró observar cuando el hombre alzó a la bebé y buscó papelería del consultorio para dejar una nota en la que reveló que se llevaría a la niña a América del Sur.

“Luego nos dimos cuenta que se llevó un monitor de la óptica. Él me creyó muerta. Yo hice dos intentos por salir, pero no pude porque me desvanecí. Finalmente salí y me auxiliaron para llevarme a un hospital”, rememoró la madre.

Tras practicársele una traqueotomía, se le concedieron “pocas opciones de vida. Gracias a Dios que me recuperé, pero estuve inconsciente durante 10 días. Un problema fue que la policía quiso acusar de todo a mi esposo. Hoy seguimos juntos y luchamos por encontrar a nuestra única hija”, puntualizó.

Al despertar, Maribel evidenció severas dificultades para hablar, pero dio una declaración escrito con la verdad de los hechos, en los que reconfirmó la inocencia de su esposo y aportó las señas particulares del hombre que se robó a la niña. Pese a que en 2010 se carecía de los protocolos actuales de búsqueda de personas, el hombre fue identificado como Géiser Crespo García, localizado y detenido en octubre de ese año en el Estado de México.

Crespo fue condenado a 83 años de cárcel por la privación de libertad de María José, el intento de homicidio de Maribel y otro caso por la violación de una niña de 14 años. Interrogado sobre lo que hizo con María José, respondió que la mató y lanzó a un canal de aguas negras en el Estado de México.

En una búsqueda de buzos que se sumergieron al canal, hallaron los cadáveres de dos adultos. “El hombre tampoco pasó la prueba del polígrafo para determinar si decía la verdad. Tiene un cuadro psicológico de mentiroso y está encubriendo a otros y con muchas contradicciones”, aseveró la madre.

Una unidad de la Fiscalía del Estado de México detectó que el proceso de María José estuvo marcado por errores e inconsistencias y concluyó que fue víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal.

“Mi hija tiene 12 años y ya no la buscamos como bebé. Es casi adolescente. El 14 de octubre cumplirá 13. No hemos dejado de buscarla como familia en plataformas y en redes sociales. Está viva, en México o fue del país”, subrayó Maribel.

El gran dilema es… ¿dónde? A la eterna pregunta que la persigue hace casi 12 años, Maribel evitó siempre las respuestas trágicas y se apegó al optimismo: “María José puede ser la vecina de cualquier persona o la compañera de escuela de algún niño”.