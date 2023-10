La fundadora de la popular marca de cosméticos Huda Beauty se enfrenta a llamados a un boicot, después de declarar en las redes sociales que no quiere "dinero de sangre" de los clientes israelíes.

Un día después del brutal ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, Huda Kattan, cuya marca de rápido crecimiento se vende en minoristas como Sephora y Walmart, estaba celebrando su cumpleaños número 40 en un hotel de lujo en Dubái y publicó un mensaje de júbilo. Foto de ella misma en Instagram rodeada de globos y rosas, reportó el medio The New York Post.

"No sé si te diste cuenta, pero los israelíes de todo el mundo te aman a ti y a tus productos", respondió un usuario de Instagram, según una captura de pantalla de la publicación reportada por The Express Tribune. “Con la mayor parte de su dinero, eligieron Gaza. Así que recuerde esto tan pronto como ningún israelí vuelva a comprarle en ningún lugar del mundo. Y es una pena porque compramos mucho”, añadió el usuario de Instagram.

Lee también: ¿Qué pruebas presentó Israel para culpar a milicianos palestinos de bombardeo a hospital en Gaza?

En respuesta, Kattan, una influencer iraquí-estadounidense criada en la ciudad de Oklahoma cuyo patrimonio neto fue estimado por Forbes el año pasado en 400 millones de dólares, escribió: "No quiero dinero ensangrentado", según capturas de pantalla.

En otra publicación desde la invasión del 7 de octubre, Kattan escribió que “Israel, que tiene el cuarto ejército más grande del mundo, NO es la víctima, pero repiten la misma historia y critican a cualquiera que presente hechos”.

Lee también: Biden dice que Egipto abrirá el cruce con Gaza para que entren 20 camiones con ayuda

En respuesta, Kattan ahora enfrenta reacciones negativas de sus clientes, entre los que se incluyen Eva Longoria y Nicole Richie. “Ya no puedo apoyarla”, dijo un maquillador residente en Nueva York que trabaja en televisión y no quiso ser identificado. "Me encanta su producto, pero nunca volveré a usarlo".

Más de 5 mil personas han firmado una petición en Change.org pidiendo a Sephora que retire los productos Huda Beauty de sus tiendas en EU porque Kattan ha “expresado públicamente su postura contra Israel”, según la petición del 14 de octubre.

Después, Kattan publicó un llamamiento para UNICEF al decir: "Estoy horrorizado por las escenas que salen de Gaza", reportó el tabloide Daily Mail.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp