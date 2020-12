"No hay razón para nombrar a fiscal especial por elecciones": fiscal general de EU

Washington.- El fiscal general saliente, William Barr, dijo que "no veía ninguna razón" para nombrar a un fiscal especial sobre un posible fraude electoral o acerca de la investigación fiscal del hijo del presidente electo Joe Biden.

Barr dijo el lunes en su conferencia de prensa final que la indagatoria sobre los tratos financieros de Hunter Biden se estaba "manejando de manera responsable y profesional".

"No he visto una razón para nombrar un abogado especial y no tengo ningún plan para hacerlo antes de irme", dijo.

Barr también le dijo a The Associated Press en una entrevista anterior que no había visto evidencia de fraude electoral generalizado, a pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump en sentido contrario. El mandatario saliente ha seguido impulsando afirmaciones infundadas incluso después de que el Colegio Electoral formalizara la victoria de Biden.

Trump ha estado sopesando si presionar al Departamento de Justicia para que designe un abogado especial, lo que dificultaría que Biden cierre cualquiera de las investigaciones. Pero no está claro cómo lo haría sin la aceptación de los funcionarios de Justicia.

agv