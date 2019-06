“No estoy preparado para perder”, dice Trump

Washington.— El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió no estar preparado para perder en las elecciones de 2020, en las que buscará su reelección por cuatro años más, según una entrevista difundida ayer por NBC News.

“Sería mucho mejor si dijera: ‘Sí’. Sería mucho más fácil para mí decir: ‘Oh, sí’. No, probablemente no estoy muy preparado para perder. No me gusta perder. No he perdido mucho en mi vida”, afirmó en la entrevista en Meet the Press.

El pasado martes Trump dio inicio formal a su campaña de reelección durante un mitin de casi una hora y media ante unos 20 mil simpatizantes en Orlando, Florida, uno de los estados clave en las elecciones de noviembre de 2020.

Uno de sus estandartes de campaña es la mano dura contra la migración, y así lo recalcó al amenazar con deportar a millones de indocumentados. El sábado decidió posponer la medida dos semanas. “Quiero dar a los demócratas una última oportunidad para negociar cambios simples al sistema de asilo y [para combatir] los vacíos legales. Esto arreglará la frontera sur, junto con la ayuda que México nos está brindando. Probablemente no ocurrirá, pero vale la pena intentarlo”, dijo. De lo contrario, señaló, en “¡dos semanas comienza la gran deportación!”.

De acuerdo con una persona que dijo estar informada de la situación, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, llamó por teléfono a Trump el viernes por la noche para pedirle posponer las redadas planeadas para deportar a los indocumentados.

Tras el anuncio de la postergación, Pelosi tuiteó: “Señor Presidente, se agradece la postergación. Se necesita tiempo para una reforma migratoria integral. Las familias deben estar juntas”.

El mandatario le había dicho a Pelosi que estudiaría la solicitud.

Ayer, Julián Castro, aspirante presidencial demócrata, criticó el “circo” que, dijo, genera Trump en el tema migratorio: “Este presidente crea crisis y después intentar ir del héroe que las soluciona. Lo único que crea es un circo y no una solución. Yo quiero encontrar soluciones, no quiero circos”.

Castro es uno de los precandidatos que han pedido iniciar un proceso de destitución a Trump por el asunto de la trama rusa en las elecciones de 2016. Sin embargo, Pelosi ha dicho que sería una jugada arriesgada.

En la entrevista en Meet the Press, el mandatario señaló que Pelosi ha estado eludiendo los pedidos de destitución en contra de él porque sabe que eso dañaría las posibilidades de los demócratas de ganas las elecciones de 2020: “Creo que ella siente que yo ganaría más fácilmente”, aseveró Trump. “Quiero decir, eso me ha dicho mucha gente. Nada de lo que hice estuvo mal. Y si miran el informe Mueller [sobre la trama rusa], no hubo colusión”.