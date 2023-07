Un niño de ocho años fue presuntamente golpeado hasta la muerte por su instructor de artes marciales al día siguiente de inscribirse en el club en China, informan medios locales.

El niño, cuyo nombre no ha trascendido, ingresó en el Club Deportivo de Artes Marciales Chongde Juying de Qingdao (Shandong) el 17 de junio.

Apenas un día después, sus padres, que habían pagado 7 mil 680 yuanes (unos 18 mil pesos mexicanos) por un año de clases de defensa personal, recibieron un video suyo durante el entrenamiento en el que se le veía "inusualmente pálido".

Su madre observó que estaba cubierto de moretones, que se concentraban sobre todo en las piernas.

Lee también: Denuncian a alumno por amenazar con un cuchillo a su compañera en primaria de León, Guanajuato

El entrenador informó al padre que el niño sería trasladado al hospital porque no respondía tras recibir un golpe. El pequeño fue trasladado al Tercer Hospital Popular de Chenyang, donde fue declarado muerto a su llegada tras, al parecer, haber sido golpeado por su instructor.

Los informes médicos vistos por el diario chino The Paper revelaron que su corazón había dejado de latir 20 minutos antes de llegar al hospital.

Lee también: Alumno golpea a su profesor en plena clase en Chile

Videos del incidente que circularon en redes sociales muestran al niño colapsado en el suelo. Tres personas vinculadas al club han sido detenidas, entre ellas la pareja responsable y un entrenador, según la delegación de Chenyang de la Oficina de Seguridad Pública de Qingdao. Enfrentan procesos penales por “violencia intencional y daño que lleva a la muerte”.

Un video publicado en internet mostraba a un niño con una camiseta naranja con el nombre del club de artes marciales en la espalda.

El menor se desploma en el suelo mientras se oye la voz de una mujer que dice: “Si sigues haciendo esto, tu madre me ha dicho que no te recogerá en un año”, según el diario The Straits Times.

El padre del niño, Zhai, recibió un video de su hijo sobre las 11 de la mañana del 18 de junio y vio que estaba “inusualmente pálido”. La madre criticó a los entrenadores por no haberlo llevado antes al hospital.

Usuarios de la red social Sina Weibo, mostraron su apoyo a la familia y pidieron una mayor protección para los menores ante tales tragedias. "Quiero ver el castigo más estricto y duro por este crimen. Tantos niños practican artes marciales como pasatiempo, este tipo de cosas no deberían suceder, dijo uno de los usuarios, de acuerdo con el diario Global Times.

El club de artes marciales no se registró hasta abril. Sin embargo, a medida que comenzaron las investigaciones, las autoridades decidieron suspender la operación del lugar.

vare