Un niño de 10 años salió volando de una atracción de feria el domingo en Antioch, Illinois, Estados Unidos, según informó la policía.

Alrededor de las 14:40, la policía informó que el niño salió expulsado del juego Moby Dick, en el festival Taste of Antioch, debido a que el arnés que lo sujetaba se soltó.

El niño fue trasladado a un hospital local y de acuerdo con medios locales, se encontraba en estado crítico.

Otro niño que se subió al mismo juego dijo que la barra de su asiento se soltó varias veces, y tuvo que volver a asegurarla.

“La barra me salía por la cabeza, así que cada vez que subía y estaba a punto de caerme, la cerraba de golpe para que no me cayera", dijo Elliott Johnson al medio WGN9. "Entonces, en cuanto el juego empezó a frenar y estuvo a punto de balancearse en el suelo, pude empujarlo hacia arriba y deslizarme fuera”, narró.

Johnson dijo que luego corrió a buscar ayuda para el niño herido.

El alcalde de Antioch, Scott Gartner, utilizó su autoridad ejecutiva para cerrar los juegos mientras se completa una revisión de seguridad de cada atracción, según el departamento de policía.

“Siempre estamos tratando de asegurarnos de que estos son eventos familiares divertidos y seguros y nuestros pensamientos y oraciones están con el niño que se cayó y su familia”, dijo Gartner. “Yo mismo tengo dos hijas pequeñas. Me ha tocado muy de cerca y tenemos que asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir y de que el niño esté bien”.

El Departamento de Trabajo de Illinois y los departamentos de policía y bomberos de Antioch están investigando el incidente.

Cierran montaña rusa en Carolina del Norte por enorme grieta

Hace apenas dos semanas, autoridades de Carolina del Norte suspendieron la montaña rusa "Fury 325" en dicho estado, tras formarse una enorme grieta en la estructura, como pronóstico de un accidente.

El desperfecto quedó grabado en múltiples videos que circularon por redes sociales, lo que provocó el terror de visitantes y cibernautas por igual, además de llevar al cierre de la atracción antes de que ocurriera una tragedia.

"¡Espero que cierren la atracción después de que reporté este video al servicio para visitantes! ¡Se mueve entre 2 y 4 pies —entre 60 y 90 centímetros—! ¡Aún operaba cuando nos fuimos!", escribió entonces el usuario Jeremy Wagner en Facebook.

Según el sitio web de Carowinds, parque donde se encuentra la "Fury 325" es la montaña rusa más grande de Estados Unidos, además de que ha aparecido repetidamente como "la mejor" de este tipo a nivel mundial según la revista Amusement Today.

