“Necesitamos que los precios bajen ya”

Miami.— “Sí, leí que en julio bajó algo la inflación y que el presidente Joe Biden firmó una ley antiinflación según esto, pero no es suficiente; los precios de lo que comemos, la ropa, la gasolina, ¡todo aún sigue desesperadamente alto!”, dice a EL UNIVERSAL Marlene Xicol, originaria de Guatemala, quien lleva viviendo 12 años en Miami, Florida.

“Yo me muevo en el área de los bienes raíces y como están las cosas de que han subido los intereses, ahora mismo es muy difícil encontrar compradores que puedan calificar; los precios de las propiedades han subido, pero las rentas también y mucho, mucho. No sé cómo esté haciendo la gente para salir adelante, especialmente los latinos aquí en Estados Unidos”.

Aunque el alza de precios en el país ha afectado a todos, son los latinos y los afroestadounidenses quienes se han llevado el impacto mayor, según un análisis realizado en julio por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Leer también: “No quiero ser una menos”: mujer denuncia a su expareja, que la golpeó con un ladrillo en plena calle

El estudio señala, por ejemplo, que hispanos y afroestadounidenses gastan relativamente más en transporte, incluyendo gasolina y autos usados, categorías en las que los precios se han disparado, y relativamente menos en ocio y atención médica que los blancos y los asiáticos, según los investigadores. Mientras que el mes de junio se destacó por romper un récord de inflación en los últimos 40 años en la Unión Americana, con 9.1%, julio reportó una ligera baja a 8.6%. Una tendencia esperanzadora, pero un porcentaje aún considerado muy alto.

La Ley para la Reducción de la Inflación firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 16 de agosto, “va más allá de simplemente la inflación; en realidad abarca tres áreas a través de las cuales busca mejorar la calidad de vida de los estadounidenses”, señala a este diario el economista Iván Jiménez. “En términos simples, esta ley ayudará a que baje el costo de muchos medicamentos y del seguro médico federal patrocinado por el gobierno, promueve la compra de autos eléctricos con beneficios fiscales y deja claro que sólo pagarán más impuestos quienes ingresen al año más de 400 mil dólares. En general es un paquete que incluye salud, medio ambiente e impuestos”.

Se trata, explicó Jiménez, “de una ley que nos va a influir hoy y mañana y por muchos años. Entendiéndola más a fondo, vamos a ver que —esta ley— le pone un candado a las grandes corporaciones para que no puedan evadir el pago de impuestos; lo otro es que al promover beneficios fiscales para comprar autos eléctricos —usados o nuevos—, busca bajar en serio las emisiones contaminantes. Mejora sustancialmente el acceso a medicamentos para personas de la tercera edad y al quitar el impuesto de la gasolina, lo que hace es subsidiarla y eso bajará los precios de muchos productos. Desde luego, ese impuesto a la gasolina volverá, pero cuando las cosas ya estén en su normalidad”.

Leer también: Maestra pide de tarea una muestra de semen a sus alumnos; papá de uno la denuncia por corrupción de menores

Sin embargo, los beneficios de la ley no son inmediatos.

“Se oye muy bonito, pero la cosa es que todavía están muy altos los precios de todo”, dice Marlene. “Mucha gente gana sólo el salario mínimo, son muchos. Y ¿tú crees que les alcanza? ¡Claro que no!”. El principal contratiempo en esta crisis económica es que las energías subieron los últimos 12 meses 32%. Desglosando cada una, los reportes arrojan que la gasolina se disparó hasta 48%; el gas natural, 21.6%, y la electricidad, 11.1%, números que no se veían desde 1981. Los precios de la gasolina han comenzado a bajar y, eventualmente, afirma la Casa Blanca, la gran mayoría de los productos impactados por el precio de la gasolina volverán a tener costos aceptables.

El presidente Joe Biden anunció que estará en una gira por diversas regiones de Estados Unidos para disipar las dudas que la ciudadanía tenga y explicar los beneficios de la legislación.

Pero para los latinos, el tiempo apremia. “Lo que necesitamos los que estamos todos los días consumiendo y tratando de salir adelante, es que bajen más los precios, que bajen de verdad”, señala Eva Bermúdez, venezolana que lleva viviendo en Estados Unidos cinco años.

“Yo ya no salgo en mi auto, el precio de la gasolina es una burla, como nunca, por eso he tenido que aprender a moverme en transporte público. No es que esté mal, lo que sucede es que se multiplica el tiempo para llegar a algún lugar. Si antes hacía 20 minutos a un lugar en auto, ahora hago una hora, tres veces más. Gastas menos dinero, pero sí gastas mucho tiempo. Otro punto que está cada vez más difícil son las rentas, están por las nubes y cada mes han subido más y más”.